05.05.2023 Wiceminister Wojciech Gerwel wziął udział w FAC Development

Wiceminister Wojciech Gerwel wziął udział w FAC Development05.05.2023

4 maja w Brukseli odbyła się rada ds. zagranicznych w formacie ministrów ds. rozwojowych (FAC Desarrollo). Najważniejszymi tematami posiedzenia były m.in. globalne skutki rosyjskiej agresji na Ukrainę, reforma wielostronnych banków rozwoju oraz wsparcie dla Ukrainy.

Spotkanie zostało poprzedzone rozmową ministrów z prezesem Europejskiego Banku Inwestycyjnego, Wernerem Hoyerem, podczas którego umówiono m.in. temat przygotowywanego przez bank funduszu na rzecz Ucrania, EU4UA.

W trakcie obrad wiceminister Gerwel odniósł się do wynegocjowanego w ubiegłym tygodniu porozumienia dotyczącego tranzytu ukraińskiego zboża. Zaapelował do Komisji o jak najszybsze opracowanie wspólnego unijnego rozwiązania, które zapewniłoby zakup ukraińskich produktów rolnych w celu przekazania ich krajom dotkniętym niedoborami żywności. Polska wspiera Korytarze Solidarnościowe (Solidarity Lanes) ułatwiające wywóz produktów rolnych z Ukrainy. Uważamy jednak, że ta inicjatywa powinna przede wszystkim służyć w przekazywaniu zboża do państw trzecich. Tylko w ten sposób może przysłużyć się do wzmocnienia globalnego bezpieczeństwa żywnościowego, bez zakłócania rynku wewnętrznego państw członkowskich.

W odniesieniu do przyszłej odbudowy Ukrainy, Polska wezwała Komisję do przyspieszenia prac nad unijnym mechanizmem w tej sprawie (Instalación para la reconstrucción de Ucrania). Uważamy, że proces odbudowy Ukrainy powinien być ściśle powiązany z reformami przedakcesyjnymi, a także w pełni wykorzystywać potencjał sektora prywatnego.

