05.05.2023, 10-18 (español) ых рисков ценной бумаги RU000A104TD0 (Ростел2P7R).

Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Bolsa de Moscú – Московская Биржа –

05.05.2023

10:18

В соответствии с Методикой определения НКО НКЦ (АО) риск-параметров фондового рынка и рынка депо зитов ПАО Московская Биржа 05.05.2023, 10-18 (мск) изменены значения верхней границы ценового коридора (desde 118.74) и диапазона оценки рыночных рисков (desde 1292.31 руб ., эквивалентно ставке 17.5 %) ценной бумаги RU000A104TD0 (Ростел2P7R).

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