Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Institute of Physics and Technology – Московский физико-технический институт –

С 3 по 14 июля в МФТИ пройдет очная смена, цель которой — подготовка к олимпиадам по физике для школьников, окончивших 9 и 10 классы. На ней ребят ждет активная подготовка к экспериментальному туру Всероссийской олимпиады по физике, а также повторение и еще более углубленное изучение основных и наиболее важных тем, которые встречаются на теоретических турах олимпиад в 10 и 11 классах.

В рамках смены предусмотрено два уровня сложности материала. Количество часов работы с преподавателями одинаково.

1 уровень: Всерос+. Эксперимент.

Обязательное условие для работы в группе Всерос+. Эксперимент — это наличие диплома призера или победителя регионального этапа Всероссийской олимпиады по физике в 9 или 10 классах.

Эксперименты уровня финала Всероссийской олимпиады по физике и выше подготовит Виталий Шевченко, тренер национальной Сборной России по физике, член Центральной предметно-методической комиссии по физике, заместитель заведующего учебно-методической лабораторией по работе с одаренными детьми МФТИ.

Теоретические занятия будут двух типов: избранные темы теоретических туров олимпиад по физике или лекции, на которых будет рассказан необходимый для успешного выполнения эксперимента материал. Методическое сопровождение занятий по теории проведет Леонид Колдунов, тренер национальной Сборной России на IJSO, автор задач на Всероссийской олимпиаде по физике, международной олимпиаде и олимпиаде «Физтех», доцент кафедры общей физики МФТИ.

2 уровень: Классическая смена Отделения физики.

Этот вариант смены подойдет тем, кому еще не удалось взять диплом призера регионального этапа по физике, или удалось, но есть желание повторить основные моменты олимпиадной физики за 9 или 10 классы.

В рамках смены ребят ждут теоретические занятия с преподавателями Отделения, а также занятия по подготовке к экспериментальному туру регионального этапа Всероссийской олимпиады по физике. На занятиях будет рассказано то, что должен знать каждый олимпиадник и без чего невозможно успешное выступление на олимпиаде.

Расписание смены, стоимость, а также регистрация доступны по ссылке. Количество мест ограничено.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI