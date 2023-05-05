Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: State University of Management – ​​Официальный сайт Государственного –

Студенты Государственного университета управления приняли участие в Акции «Всероссийский субботн ик».

Вместе reper Файзл veurfice и министр баосссseййства московской области михаил хайкин.

Студенты ИЭФ ГУУ вместе с участниками проектов АНО «Россия – страна возможностей», активистами эко логического проекта «Экософия» и участниками конкурса «Моя страна – моя Россия» убрали более 3 гектаро в соснового леса Школы управления «Сенеж».

Отметим, что ГУУ уже давно сотрудничает с ключевыми проектами АНО «Россия – страна возможносте й», особенно с конкурсом «Моя страна – моя Россия». Многие преподаватели ГУУ являются экспертами конкурса, наставниками победителей и призеров конк sí. В прошлом году ГУУ в качестве спецприза подарил участникам конкурса образовательную програ мму развития компетенций «Управленческое мышление».

Fecha de publicación: 5.05.2023

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