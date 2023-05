Спешите участвовать в Международной олимпиаде по финансовой безопасности

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

Государственный университет управления приглашает принять участие в предварительном (вузовский) этапе Международной олимпиады по финансовой безопасности.

Организатором предварительного этапа является ГУУ при поддержке Росфинмониторинга совместно с подразделениями финансовых разведок государств-членов Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

К участию в предварительном (вузовском) этапе приглашаются:

— Школьники: ученики 8-10 классов;

— Студенты: обучающиеся по программам бакалавриата (1-3 курсы), специалитета (1-4 курсы) и магистратуры (1 курс).

Международная Олимпиада по финансовой безопасности проводится при поддержке Президента Российской Федерации Владимира Путина и направлена на популяризацию финансовой безопасности как нормы жизни, а также на формирование у молодежи нового типа мышления: от финансовой безопасности личности – к финансовой безопасности государства.

В Олимпиаде принимают участие десятки тысяч студентов и школьников из России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и стран БРИКС. В этом году к ней впервые присоединятся участники из новых регионов России.

Регистрация на предварительный этап проходит с 21 апреля по 12 мая 2023 года.

Доступ к тестовым заданиям открыт с 3 по 15 мая 2023 года.

Регистрация на олимпиаду через личный кабинет ГУУ

Отборочный этап Международной олимпиады по финансовой безопасности пройдёт в августе 2023 года. Победители и призёры этого этапа получат право участия в финале Олимпиады.

Финальный этап состоится на федеральной территории «Сириус» (г. Сочи) с 2 по 6 октября 2023 года. Программа финального этапа включает в себя образовательные, культурные и спортивные мероприятия: встречи с приглашенными экспертами, практикумы, мастер-классы, встречи с работодателями, панельные дискуссии, экскурсии, участие в ярмарке вакансий и в спортивных состязаниях.

Все подробности можно узнать на сайте Олимпиады.

