Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

Областная Спартакиада «Бодрость и здоровье» среди преподавателей и сотрудников высших учебных заведений завершилась третьим местом НГУ в соревнованиях по пулевой стрельбе.

Командное первенство определялось по сумме баллов, набранных участниками в 10-ти зачетных упражнениях из пневматических и мелкокалиберных винтовок и пистолетов.

Три медали в личном первенстве завоевали: преподаватель кафедры физвоспитания Анастасия Тришкина (серебро и бронза в стрельбе из пневматических винтовки и пистолета) и заведующая хозяйством столовой НГУ Ирина Владимирова (серебро, пневматический пистолет).

Остальные очки команде принесли: ведущий инженер Института философии и права НГУ Евгений Королев и преподаватели кафедры физвоспитания Сергей Тимофеев, Ольга Черная и Антон Пивоваров.

Общий зачет Спартакиады определялся по сумме мест в шести видах программы. Наши команды выступали во всех девяти дисциплинах. В зачет пошли: второе место по лыжным гонкам, третьи места по бадминтону, стрельбе и плаванию и четвертые по дартсу и волейболу. В итоге НГУ занял лишь четвертое место, причем сумма у нас одинаковая с командой СГУГиТ, но в этом случае преимущество дается по количеству первых, вторых и так далее мест в отдельных видах.

Поздравляем всех призеров соревнований и желаем успехов в следующей Спартакиаде.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI