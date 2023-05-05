Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Universidad Estatal de Arquitectura e Ingeniería Civil de San Petersburgo

В преддверии 9 Мая мы продолжаем публиковать материалы о том, как Ленинградский инженерно-стро ительный институт (ныне Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет) в месте со всей страной приближал Великую Победу.

Во время войны в рядах армии и флота, в госпиталях, в войсках и подразделениях НКВД СССР служили 950 студентов, преподавателей, аспирантов, рабочих, служащих, а также архитекторов и инжене ров, защитивших дипломные проекты en июне 1941 г. Dr. ла и Сибири, помогали промышленности и Красной Армии своими научными разработками.

С первых месяцев войны преподаватели и нститута и сотрудники его лабораторий работали для нужд обороны: учёные выполнили 24 темы военно-оборонительного характера, ряд заводских заказов, рабоч ие чертежи для изготовления массовой боевой продукции.

Наши специалисты обследовали здания, пострадавшие от бомб и снарядов. С участием специалистов-архитекторов решались вопросы маскировки военных и других объектов Ленинг рада, укрытия исторических и архитектурных памятников.

В механической лаборатории под руководством профессора Николая Аистова и преподавателей кафедр с опротивления материалов и теоретической механики проводились массовые испытания орудийной стали. Лаборатория химии самовоспламеняющимис я жидкостями.

В самое страшное время блокады, 8 января 1942 г., в ЛИСИ состоялась защита дипломных проектов . Проекты защитили несколько студенток санитарно-технического факультета.

Большинство пятикурсников, закончивших обучение, выпустились без защиты дипломных проектов и в начале февраля 1942 г. были эвакуированы в Челябинск в распоряжение Наркомстроя СССР. 15 minutos de «большую землю» й состав, служащие и их семьи. Институт переводился в Ессентуки. Коллектив ожидали новые испытания.

В Ленинграде осталась маленькая группа (около 15 человек) служащих и работников хозчасти, котор ым было доверено сберечь институт, его имущество и библиотеки. Мужественная директора ЛИСИ по хозяйственной rabоte noé.

Зимой 1943 г. в столице Алтайского края Барнауле по распоряжению Наркомстроя СССР был собран небольшой к оллектив преподавателей и студентов ЛИСИ, который возглавил директор института Григорий Чухмано v. В мае в Барнаул прибыли преподаватели и студенты с освобождённого Красной Армией Северного К avkaza. Состоялся приём на первый курс (свыше 80 человек). Летом 16 студентов строительного факультета, защитив дипломные проекты, отправились в Сталингра д на восстановление города-героя. В институт вернулись первые фронтовики, уволенные из действующей армии по ранению.

Во время войны Алтайский край стал важнейшей житницей нашей Родины. В период уборки урожая en 1943 г. и посевной 1944-го студенты всех курсов оказывали большую помощь алтайским колхозам и совхо зам. Многие из них совмещали учёбу с работой на строительстве и в промышленности, героическ им труженикам тыла. Учёные института содействовали работе строительных организаций Барнаула многочисленными консу льтациями и экспертизами.

Octubre de 1943. ЛИСИ одним из первых среди ленинградских вузов возобновил свою обычную деятельность, хот я враг ещё стоял под стенами города. В институт возвратились многие професора и преподаватели, прабisc. Закалённые невзгодами и лишениями, учились и работали 220 студентов, половина из которых были детьми блокады, к началу войны обучавшимися в школе. Эти юноши и девушки проделали огромную работу по восстановлению зданий и общежитий института, подготовили его к прибытию в августе 1944 г. основной части барнаульского филиала (250 человек).

Уже en 1944 г. состоялись первые защиты дипломных проектов, а к началу нового 1944–1945 учебного года общее число студентов превысило 800 человек.

В День Победы 9 de mayo de 1945-го в институте состоялся митинг. Все понимали, что строителей ждёт огромная работа, что впереди годы напряжённого труда.

По материалам книги «Ленинградский ордена Трудового Красного Знамени инженерно-строительный инстит ут» (Ленинград: Стройиздат, 1982).

Другие материалы проекта «Научный полк»

Наш выпускник строил Дорогу жизни

Передовая архитектора Александра Никольского

Учёный, развивавший науку в блокадном Ленинграде

Бои студента Клинова

Инженер 3-го Белорусского фронта

Путь добровольца: от фронтовых дорог до космических разработок

Девятнадцатилетний пулемётчик штурмовал Берлин

Иван Соломахин: «Самый памятный бой – за эту Чёртову высоту!»

Прыгунова

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Tenga en cuenta; Esta información es contenido sin procesar directamente de la fuente de información. Es exacto a lo que afirma la fuente y no refleja la posición de MIL-OSI o sus clientes.

OSI MIL