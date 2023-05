Проект «Научный полк». Огненный Днепр Героя Советского Союза Александра Прыгунова

Source: MIL-OSI Russian Language News

Александр Прыгунов

Река Днепр мощным потоком прошлась по судьбе выпускника Ленинградского института инженеров коммунального строительства (ныне СПбГАСУ), старшего лейтенанта 6-й штурмовой инженерной сапёрной бригады 40-й армии Воронежского фронта Александра Прыгунова (1907–1943). Впечатлённый масштабом всесоюзного строительства Днепровской ГЭС, он выучится на инженера, а в сентябре сорок третьего за форсирование Днепра будет удостоен звания Героя Советского Союза. Посмертно.

Александр Васильевич Прыгунов со школьных лет увлекался спортом, руководил комсомольской ячейкой, а потом работал учителем физкультуры. Но, узнав из газет о строительстве мощной Днепровской ГЭС, гремевшем на весь Советский Союз, твёрдо решил стать строителем. В институте Александр Прыгунов к тому же окончил военную кафедру и получил звание младшего лейтенанта запаса. Всего через несколько лет во многом благодаря лидерским качествам, спортивной закалке, инженерным и военным знаниям он будет выполнять стратегически важные задачи по обеспечению обороны и контрнаступления советских войск в битве на Курской дуге.

К середине сентября сорок третьего его инженерно-сапёрная бригада приблизилась к Днепру. Командира третьей сапёрной группы Александра Прыгунова вызвали в штаб. «Тебе первому преодолевать Днепр: в разведку пойдёшь сам, а паромную переправу организуешь с имеющимися переправочными средствами», – сообщил ему командир батальона.

В густом тумане командир роты с сопровождающими бойцами и местным жителем определил наиболее удобное место для переправы. Прыгунов понимал, что переправочных средств очень мало. В такой ситуации выход один: использовать подручные. Когда первый паром был на середине реки, фашисты открыли артиллерийский и миномётный огонь, повредив восемь из десяти лодок. Но командир с бойцами продолжали работать на переправе, пароме и двух уцелевших лодках, под вражеским огнём устраняя поломки переправочных средств.

На правом берегу Днепра шли бои за удержание плацдарма, позднее названного Букринским. Исход сражений зависел как от самоотверженности советских солдат, так и от качества снабжения войск. В ночь на 28 сентября 1943 г. сапёрная рота, несмотря на понесённые потери и нехватку переправочных средств, под обстрелом противника бесперебойно перебрасывала на правый берег подкрепления и вооружение. За две ночи Александр Прыгунов со своими бойцами перевёз через Днепр 17 артиллерийских орудий, 117 ящиков с боеприпасами, 557 солдат и офицеров, множество другого военного имущества. 29 сентября 1943 г. во время переправы Прыгунов был тяжело ранен осколком снаряда. Бойцы вынесли своего командира на левый берег Днепра, но ранение оказалось смертельным.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 января 1944 г. «за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство» старший лейтенант Александр Прыгунов посмертно был удостоен звания Героя Советского Союза и награждён орденом Ленина.

