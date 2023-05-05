Приглашаем на КВН

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –
12 мая в 17:00 в Актовом зале ГУУ пройдёт жаркий майский первый этап сезона 2023 Лиги КВН ГУУ!
11 команд выйдут на сцену, чтобы сразиться в дуэлях за место в полуфинале.
Как видите, готовится нечто необычное. Что такое дуэльный КВН и как в него сможет сыграть нечётное число команд? Ничего не понятно, но очень интересно. Приходите посмотреть и разобраться.
Команды, представляющие девять разных вузов, подготовили для тебя самые искрометные шутки:
«Ихние», ГУУ;
«Фильдепёрсовые», ГУУ;
«Мы подумаемЪ», РосНОУ;
«Команда Дам», РГУ им. Косыгина;
АЕ, РЭУ им. Плеханова;
«Фиолетово», РГУ им. Косыгина;
«Парни по вызову», АГПС МЧС России;
Сборная КПК, КПК РТУ МИРЭА;
«Мы не мы», МГУТУ им. Разумовского;
«Московский Государственный Москва», МГУ им. Ломоносова;
БОБР, МЭИ.
Приходи поддержать ребят, не пожалеешь!
Регистрация болельщиков не из ГУУ: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfGMdasAnPXYS4wT_zFbpu-Tsg8nohBtA6WB-YXIxkT9HaDyg/viewform?usp=sf_link
Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ” Дата анонса: 5.05.2023
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