Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

12 мая в 17:00 в Актовом зале ГУУ пройдёт жаркий майский первый этап сезона 2023 Лиги КВН ГУУ!

11 команд выйдут на сцену, чтобы сразиться в дуэлях за место в полуфинале.

Как видите, готовится нечто необычное. Что такое дуэльный КВН и как в него сможет сыграть нечётное число команд? Ничего не понятно, но очень интересно. Приходите посмотреть и разобраться.

Команды, представляющие девять разных вузов, подготовили для тебя самые искрометные шутки:

«Ихние», ГУУ;

«Фильдепёрсовые», ГУУ;

«Мы подумаемЪ», РосНОУ;

«Команда Дам», РГУ им. Косыгина;

АЕ, РЭУ им. Плеханова;

«Фиолетово», РГУ им. Косыгина;

«Парни по вызову», АГПС МЧС России;

Сборная КПК, КПК РТУ МИРЭА;

«Мы не мы», МГУТУ им. Разумовского;

«Московский Государственный Москва», МГУ им. Ломоносова;

БОБР, МЭИ.

Приходи поддержать ребят, не пожалеешь!

Регистрация болельщиков не из ГУУ: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfGMdasAnPXYS4wT_zFbpu-Tsg8nohBtA6WB-YXIxkT9HaDyg/viewform?usp=sf_link

Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ”

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI