Приглашаем к участию в МАЭФ-2023

15-16 мая 2023 года в Государственном университете управления пройдёт Всероссийская научно-практическая конференция «Технологический суверенитет: концептуальные подходы и практические ориентиры».

Конференция пройдёт в рамках Московского академического экономического форума (МАЭФ-2023). Форум проходит на 64 площадках по всех стране, включая Свердловскую область, Тыву, Кабардино-Балкарию, Татарстан, Калмыкию, Камчатку, Марий Эл и многие другие регионы, в том числе Донецкую Народную Республику. В столице его площадкой впервые станет ГУУ.

Пленарное заседание в ГУУ пройдёт 15 мая, начало в 14:00.

Основные доклады сделают:

Сергей Глазьев, заведующий кафедрой Экономической политики и экономических измерений ГУУ, академик РАН, доктор экономических наук, тема доклада: «Экономическая оценка последствий антироссийских санкций»; Валерий Чичканов, член-корреспондент РАН, доктор экономических наук, тема доклада: «Роль высшей школы в реализации стратегических приоритетов государства»; Георгий Клейнер, заведующий кафедрой институциональной экономики ГУУ, член-корреспондент РАН, доктор экономических наук, профессор, тема доклада: «Системные технологии как основа социально-экономического суверенитета России»; Дмитрий Файков, начальник отдела аналитики и внутренних коммуникаций, Российского федерального ядерного центра – Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики, доктор экономических наук, тема доклада: «Технологический суверенитет как научная категория и управленческая задача»; Дмитрий Байдаров, начальник департамента поддержки новых бизнесов ГК «Росатом», кандидат юридических наук, тема доклада: «Госкорпорации, как элемент системы обеспечения технологического суверенитета»; Сергей Смирнов, член МРГ Коллегии ВПК по диверсификации и импортозамещению в промышленности, тема доклада: «Задачи обеспечения комплексного подхода к процессам освоения гражданских технологий в ОПК»; Галина Сорокина, директор Института экономики и финансов ГУУ, доктор экономических наук, тема доклада: «Компетентностные требования к экономисту: парадигмальный сдвиг подготовки кадров в условиях формирования технологического суверенитета России».

16 мая в 11.00 состоится молодежная секция конференции.

По результатам конференции будут опубликованы тезисы докладов.

7-8 июня 2023 года в Российской академии наук пройдут основные мероприятия Московского академического экономического форума. Тема: «Мировые тренды экономического развития: роль и место России».

Организаторы форума: Вольное экономическое общество России (ВЭО России), Российская академия наук (РАН), Международный Союз экономистов (МСЭ).

Цель форума – организация международной научной экспертной дискуссии по определению ключевых траекторий развития экономической теории и практики.

Участники форума: ведущие ученые и эксперты, представители образовательного сообщества, деловых кругов, общественных организаций, федеральных органов законодательной и исполнительной власти Российской Федерации, администраций субъектов РФ.

Форма регистрации на конференцию в ГУУ: https://forms.yandex.ru/u/64521b2b5056900f8503918f/

Форма регистрации на форум в РАН: https://maef.veorus.ru/registration

