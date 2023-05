Поздравление ректора СПбГУ с Днем Победы | Санкт-Петербургский государственный университет

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Saint Petersburg State University – Санкт-Петербургский государственный университет –

Дорогие универсанты!

Примите искренние поздравления с Днем Победы!

Сколько бы лет ни прошло с тех пор, мы всегда будем помнить подвиг наших отцов и дедов, наших дорогих ветеранов. Преодолев тяжелейшие испытания, они смогли защитить Отечество, отстоять его свободу и независимость.

Вместе со всей страной тяготы войны и радость Великой Победы разделил и Университет. Более 2500 студентов, аспирантов и преподавателей ушли на фронт, но при этом научно-исследовательская работа не прекращалась даже в дни блокады. Каждый универсант стремился внести свой вклад в долгожданную Победу!

Сегодня мы видим, как часто предпринимаются попытки переписать, фальсифицировать историю, предать ее забвению. Наша обязанность — сохранить преемственность поколений, защитить историческую память, ведь завоеванная нашими предками Победа является источником гордости за наше славное прошлое, остается мощной духовной опорой, вдохновляет нас и помогает идти вперед.

С праздником! С Днем Великой Победы!

Ректор Санкт-Петербургского государственного университета член-корреспондент Российской академии наук

Н. М. Кропачев

