Победителей Всероссийской олимпиады школьников «СКИПЕТР» наградили в ГУУ

29 апреля в стенах Государственного университета управления состоялось торжественное награждение победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников 9-11 классов по менеджменту «СКИПЕТР», организуемой кафедрой Управления проектом ГУУ.

В отборочном онлайн-этапе приняли участие 200 школьников из разных городов России, в том числе Владивосток, Пенза, Киров, Москва и Московская область, Томск, Воронеж, Санкт-Петербург, Сочи и другие.

28 школьников, показавших лучшие результаты, были приглашены к участию в заключительном этапе Олимпиады, прошедшем в ГУУ.

В итоге победителями и призерами стали 7 учащихся, которые в торжественной обстановке получили дипломы и подарки от организаторов и партнеров проекта.

Кроме того, победители финального этапа среди 11-х классов получат дополнительные 3 балла к результатам ЕГЭ при поступлении в ГУУ.

Партнерами Олимпиады выступили Аналитический Центр при Правительстве Российской Федерации, Межгосударственная телерадиокомпания «МИР», Национальная ассоциация управления проектами СОВНЕТ, Молодёжная ассоциация по управлению проектами Young Crew Russia, Клуб профессиональных управленцев PMPRO.club и Общественное движение «Образовательный проект P-henomenon».

Поздравляем победителей и призеров! Команда организаторов выражает благодарность всем участникам Олимпиады за проявленный интерес и активное участие!

Фотографии доступны по ссылке: https://disk.yandex.ru/d/DTr8xZWKSA4dVg

