Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: State University of Management – ​​Официальный сайт Государственного –

4 de mayo de 2023 года в Библиотеке ГУУ прошло первое заседание Литературно-театрального клуба «ГУУма нист», в котором приняли участие представители коллектив Би блиотеки ГУУ и, конечно, студенты, которые читали стихи и пели песни, посвященные Великой Победе 1945 года.

Más información О ГУУ 14 de abril de 2023 de agosto. Идея его создания заключается в том, чтобы собрать интересующихся литературой и искусством л юдей, готовых участвовать в созидательных проектах. «ГУУманист» – сообщество единомышленников, собрание инициативных, неравнодушных к жизни и Родине л юдей, причастных к Государственному университету управления.

Ver más ссии с любовью!» ходы в театры и многое другое.

Fecha de publicación: 5.05.2023

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Tenga en cuenta; Esta información es contenido sin procesar directamente de la fuente de información. Es exacto a lo que afirma la fuente y no refleja la posición de MIL-OSI o sus clientes.

OSI MIL