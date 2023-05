Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Банк «РОССИЯ» Russia Bank

Пресс-релизы и события

О режиме работы Дополнительного офиса «Невский проспект» 10 мая Уважаемые клиенты! Информируем о том, что 10 мая Дополнительный офис «Невский проспект» в Санкт-Петербурге закрыт для обслуживания клиентов по техническим причинам. Ближайшие отделения находятся по адресу: Головной офис АО «АБ «РОССИЯ»

пл. Растрелли, д.2, стр. 1 Дополнительный офис № 10 АО «АБ «РОССИЯ»

пр. Добролюбова, д.16, корп. 2, лит. А Приносим извинения за доставленные неудобства.

