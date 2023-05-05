О начале торгов ценными бумагами “10” мая 2023 года

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –
В соответствии с Правилами листинга ПАО Московская Биржа Председателем Правления “05” мая 2023 года приняты следующие решения:
- Определить:
- “10” мая 2023 года как дату начала торгов в процессе размещения,
- “10” мая 2023 года как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг:
|Наименование ценной бумаги
|Биржевые облигации дисконтные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии КС-4-456
|Полное наименование Эмитента
|Банк ВТБ (публичное акционерное общество)
|Тип ценных бумаг
|Облигации биржевые
|Регистрационный/ Идентификационный номер выпуска, дата регистрации/присвоения
|4B02-456-01000-B-005P от 25.04.2023
|Номинальная стоимость
|1 000 рублей
|Количество ценных бумаг в выпуске
|100 000 000 штук
|Дата погашения
|11.05.2023
|Торговый код
|RU000A1066Y1
|ISIN код
|RU000A1066Y1
|Уровень листинга
|Третий уровень
|Способ размещения
|Открытая подписка
|Цена размещения
|Уполномоченный орган управления эмитента принимает решение о цене размещения до начала размещения биржевых облигаций.
Цена размещения единая для всех приобретателей биржевых облигаций.
|Дата окончания размещения
|Дата начала и дата окончания размещения биржевых облигаций совпадают.
|Андеррайтер
|наименование
|Банк ВТБ (ПАО)
|идентификатор Участника торгов
в Системе торгов ПАО Московская Биржа
|MC0003300000
|краткое наименование
в Системе торгов ПАО Московская Биржа
|ВТБ РФ
- Определить:
- “10” мая 2023 года как дату начала торгов в процессе размещения,
- “10” мая 2023 года как дату начала торгов в процессе обращения после полной оплаты следующих ценных бумаг:
|Наименование ценной бумаги
|Биржевые облигации процентные неконвертируемые бездокументарные с централизованным учетом прав серии 001РС-01
|Полное наименование Эмитента
|Общество с ограниченной ответственностью “ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация”
|Тип ценных бумаг
|Облигации биржевые
|Регистрационный/ Идентификационный номер выпуска, дата регистрации/присвоения
|4B02-01-00660-R-001P от 03.05.2023
|Номинальная стоимость
|1 000 китайских юаней
|Количество ценных бумаг в выпуске
|670 000 штук
|Дата погашения
|06.05.2026
|Торговый код
|RU000A106797
|ISIN код
|RU000A106797
|Уровень листинга
|Третий уровень
|Способ размещения
|Открытая подписка
|Цена размещения
|Цена размещения Биржевых облигаций: 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости Биржевых облигаций, что составляет 1 000 (Одну тысячу) китайских юаней на одну Биржевую облигацию.
Начиная со 2-го (Второго) дня размещения Биржевых облигаций покупатель при приобретении Биржевых облигаций также уплачивает накопленный купонный доход по Биржевым облигациям.
|Дата окончания размещения
|Датой окончания размещения Биржевых облигаций является наиболее ранняя из следующих дат:
а) дата размещения последней Биржевой облигации,
б) 3 (Третий) рабочий день с Даты начала размещения (не включая эту дату)
|Андеррайтер
|наименование
|Банк ГПБ (АО)
|идентификатор Участника торгов
в Системе торгов ПАО Московская Биржа
|MC0009800000
|краткое наименование
в Системе торгов ПАО Московская Биржа
|ГПБ (АО)
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