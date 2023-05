Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

Годы Великой Отечественной войны – это особое время в жизни нашей Родины. Война оставила неизгладимый след на всем, разделяя жизнь советского народа на две эпохи – до и после войны. И в истории нашего вуза военное лихолетье открыло новые страницы – трагические и героические.

В 30-е годы вуз специально не готовил инженеров и экономистов для оборонной промышленности. На оборону тогда работали в той или иной мере все предприятия страны, а значит, косвенно и вузы.

Вопросы, связанные с промышленным производством, затрагивали тяжелую индустрию, химическую промышленность, металлургию и другие отрасли. Для нах всех наш вуз готовил специалистов-организаторов производства. Их подготовка началась еще в начале 20-х годов. Это были инженерно-технические и инженерно-эконмические кадры. С 1922 года в Московском промышленно-экономическом практическом институте, как тогда назывался ГУУ, открылись курсы по организации производства, на которых преподавал Эдуард Сатель – выдающийся ученый в области машиностроения, крупнейший в СССР специалист по научной организации труда (НОТ).

Эдуард Адамович крайне интересная и важная личность в истории организации и управления в промышленности. В 1912 году он окончил Императорское московское техническое училище (ныне МГТУ им. Н.Э. Баумана). В мае 1920 года Сатель занял должность руководителя Бюро образцовых заводов, которые создавались по заданию Ленина. Параллельно он был назначен заместителем председателя экономического бюро по переводу национализированных предприятий на хозяйственный расчет. Под его руководством была осуществлена техническая и организационная оптимизация целого ряда крупных заводов, таких как: «Электросталь», «Геодезия», «Инструментальный» и др.

Под руководством Эдуарда Адамовича были освоены десятки новых для СССР сложных инженерных и технических изделий: станки, инструменты, литейные машины, холодильные автоматы, гидронасосы, водяные турбины и другие.

Также Сатель был главным инициатором реконструирования и реорганизации таких стратегически важных предприятий, как: «Красный пролетарий», «Фрезер», «Серп и молот», «Борец», «Компрессор», «Красная Пресня» и других.

В 1925 году Государственным Ученым Советом Эдуарду Сателю было присвоено ученое звание профессора по специальности «Технология и организация машиностроения».

В 1927 году Сатель стал проректором МПЭПИ. После преобразования МПЭПИ в Московский инженерно-экономический институт им была основана кафедра «Организация машиностроительного производства».

По приказу народного комиссара тяжелой промышленности Серго Орджоникидзе в мае 1931 года Эдуард Сатель занял должность технического директора Сталинградского тракторного завода. Фактически он стоял у истоков создания первой советской сельскохозяйственной техники.

Продолжение следует.

Предыдущая статья рубрики «Научный полк».

#научполк

Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ”

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI