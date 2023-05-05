Набсовет утвердил первую Экологическую политику Московской биржи

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –
Наблюдательный совет Московской биржи утвердил первую в истории компании Экологическую политику. Документ определяет основные принципы, задачи и приоритеты деятельности Группы “Московская Биржа” в области охраны окружающей среды и природопользования.
Политика разработана с учетом обязательных требований природоохранного законодательства и государственной стратегии низкоуглеродного развития до 2050 года. Она также учитывает стратегию развития финансового рынка до 2030 года, принимая во внимание роль и ответственность Московской биржи в его развитии.
Документ устанавливает две ключевые природоохранные цели для Группы:
- содействие переходу к циркулярной и низкоуглеродной экономике;
- минимизация собственного прямого и косвенного негативного воздействия на окружающую среду и климат.
Первой цели предполагается достичь, развивая биржевое зеленое финансирование в Секторе устойчивого развития и реализуя мероприятия, которые входят в план функционирования реестра углеродных единиц. Это экономически простимулирует проекты декарбонизации и создание ESG-индексов, а также иных биржевых продуктов и услуг для роста инвестиций в компании-лидеры по охране окружающей среды. Кроме того, эмитенты будут лучше осведомлены о тенденциях, стандартах и практиках устойчивого развития, смогут расширить ESG-партнерство, в том числе в области охраны окружающей среды.
Вторую цель Группа “Московская Биржа” будет реализовывать, повышая эффективность ресурсопотребления, снижая расход энергии, воды и материалов, сокращая отходы и выбросы парниковых газов. Для этого будет отслеживаться уровень выбросов, использоваться экологичное оборудование и технологии, а также планомерно увеличиваться доля потребления безуглеродной электроэнергии.
Экологическая политика предусматривает проведение анализа поставщиков и подрядчиков с точки зрения разделения принципов экологической ответственности, соблюдения природоохранного законодательства и внедрения лучших практик по охране окружающей среды.
Документ предполагает участие в экоблаготворительности и проведение собственных мероприятий по сохранению биоразнообразия, в том числе в рамках лесоклиматических проектов по снижению углеродного следа от операционной деятельности компании.
В соответствии с рекомендациями Рабочей группы по климатическим раскрытиям (TCFD) Группа “Московская Биржа” планирует применять риск-ориентированный подход, включая оценку рисков и возможностей, связанных с изменением климата.
Политика также предусматривает более открытую деятельность компании в области охраны окружающей среды, включая ежегодное раскрытие экологических показателей в рамках отчета об устойчивом развитии Московской биржи.
Экологическая политика разработана в соответствии с международными стандартами ISO 14001:2015 “Системы экологического менеджмента”, а также с учетом мнений и потребностей всех заинтересованных сторон.
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