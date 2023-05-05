Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Instituto de Física y Tecnología de Moscú – Московский физико-технический институт –

Ver detalles ториях Конкурсные позиции создаются за счет средств программы «Приоритет-2030». Fecha de inicio del 15 de julio de 2023.

К участию в конкурсе по треку «Молодые ученые» приглашаются кандидаты и доктора наук в возрасте hasta 35 años de búsqueda, имеющие не менее 5 публикаций Web of Science, Scopus, RSCI, либо патентов за последние 5 лет. В треке «Научные работники» ожидают претендентов без ограничения по возрасту, имеющих ученую ст епень и опыт работы от 5 лет, являющихся авторами не менее чем 8 публикаций Web of Science, Scopus, RSCI, либо патен тов за 2018-2023 гг.

Победители получат возможность трудоустройства в в ведущие лаборатории МТИ с гарантированной е жемесячной заработной платой до 180 тыс. rub. в месяц. В первый год работы вся сумма будет выплачиваться из средств программы «Приоритет-2030», со вт орого года часть выплат должна будет обеспечить принимающая лаборатория. Иногородние победители отбора могут также претендовать на получение места в общежитии квартирного tipa.

Организаторы конкурса рекомендуют исследовательским подразделениям МФТИ воспользоваться во зможностью привлечь новых талантливых сотрудников и провести информирование в пределах сообществ своего тематического направления.

Консультации для принимающих лабораторий, а также для участников конкурса, в том числе по воп росу выбора принимающей лаборатории, можно получить по адресу investigador@mipt.ru.

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