Море, солнце, Политех: образовательные программы университета в популярных детских центрах страны

1 мая завершились сразу четыре образовательные программы Политеха в IV смене Международного детского центра (МДЦ) «Артек». Вместе с закрытием смены в «Артеке» завершился весенний сезон образовательных программ, которые Политех впервые организовал в знаменитых детских оздоровительных центрах Краснодарского края.

Бесплатные путёвки от СПбПУ получили 150 учеников 9–11 классов, обучавшихся по программам: «Логистика и управление цепями поставок в концепции бережливого производства», «Умный город 4.0: искусственный интеллект для беспилотного автомобиля», «Комплексное использование аквакультур: современные вызовы», «Волшебный завод: планирование производства на примере изготовления автомобиля».

Чтобы стать участниками образовательных смен, ребята прошли конкурсный отбор: заполнили профили в автоматизированной системе, прислали видеовизитки и выполнили тестовые задания. Победители отправились на Черноморское побережье за новыми знаниями, знакомствами и яркими впечатлениями, к тому же для старшеклассников это шанс попробовать себя в выбранном направлении и определиться с будущей профессией.

Один из участников программы «Умный город 4.0: искусственный интеллект для беспилотного автомобиля» Егор поделился впечатлениями: Мы научились программировать на Xacro. Я думал, что 3D-моделирование — это что-то невероятно сложное, но преподаватель всё так чётко и ясно объяснил, что ничего уже не казалось невозможным и всё у всех получилось .

Артековцы научились разрабатывать технические решения для управления автономными транспортными средствами. На занятиях ребята собирали свою модель и участвовали в соревнованиях.

Участники другой образовательной программы «Логистика и управление цепями поставок в концепции бережливого производства» разрабатывали логистическую систему для направления, которое выбрали сами на первом занятии. В течение смены ребята занимались поиском функциональной модели, расчётом координат и предполагаемых финансовых затрат, а также решали другие задачи, требующие составления сложных формул и детального анализа.

Руководитель образовательной программы, старший преподаватель Высшей школы производственного менеджмента СПбПУ Егор Темиргалиев рассказал: В этом году мне представилась возможность работать со школьниками в “Смене” и “Артеке”. Во время занятий выяснилось, что ребят интересуют вопросы, выходящие за рамки разработанной программы. В результате мы уже составили программу “Менеджмент стартапа: от идеи до продукта в руках потребителя”, которая будет реализована в СПбПУ во время летней школы. Мы поддерживаем с ребятами связь, скоро увидимся вновь для генерации новых идей и работы над проектами!

Осенью школьников ждёт ещё несколько образовательных программ во всероссийских детских центрах. Расписание можно посмотреть на сайте Детский лагерь. | Школьникам (spbstu.ru)

