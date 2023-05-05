Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: State University of Management – ​​Официальный сайт Государственного –

18 de mayo a las 14:00 de la semana pasada по вопросам международного образовательного и научного сотрудничества Комитета Государственной Думы по науке и высшему образованию.

No hay comentarios центра в структуре ГУУ для монит Oringa го союза и развития Евразийского сетевого университета. Также на заседании выступит ректор Приднестровского государственного университета им. Т.Г. Шевченко. В заключении встречи будет подписан ряд важных документов.

Результаты заседания Совета обсудят на тематической сессии «Научно-техническое сотрудничество и профессиональное образование: основные приоритеты Евразийского экономического союза» II Евразийского э кономического Форума, который пройдет 24 и 25 мая в ГУУ.

Напомним, что Евразийский сетевой университет был создан en 2022 году и в его состав входят 23 уни верситета из стран ЕЭС. Председателем ЕСУ избран ректор ГУУ Владимир Строев. Секретариат университета расположен в ГУУ. Цель создание ЕСУ – поэтапное формирование безбарьерной образовательной среды.

Fecha de publicación: 5.05.2023

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Tenga en cuenta; Esta información es contenido sin procesar directamente de la fuente de información. Es exacto a lo que afirma la fuente y no refleja la posición de MIL-OSI o sus clientes.

OSI MIL