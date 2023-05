Количество жалоб на банки снизилось: статистика I квартала

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

Число жалоб на банки снизилось (-7,4%), в основном за счет сокращения обращений по санкционным темам, связанным с валютными ограничениями, оформлением кредитных каникул и так далее. Меньше стало жалоб по потребительскому (-3,7%) и ипотечному (-28,6%) кредитованию.

Количество жалоб на страховщиков сократилось на 8%, если не учитывать шаблонные жалобы на исправление коэффициента бонус-малус. Эти массовые обращения оформляются посредниками за плату, но заведомо не предполагают решения проблемы заявителя, так как в них нет данных о полисе ОСАГО (подробнее — в материале «Финансовой культуры»).

Число жалоб на микрофинансовые организации (МФО) увеличилось (+36,8%), в частности, из-за участившихся обращений людей, на имя которых мошенники взяли займы. Для решения этой проблемы введена обязанность МФО комбинировать несколько способов проверки личности заемщиков. Также рассматривается законопроект о праве граждан вводить и снимать самозапреты на оформление кредитов и займов. Еще одна причина роста — необоснованные жалобы на навязывание дополнительных услуг и требования пересчета задолженности, направленные под влиянием недостоверной информации в Интернете (подробнее — в материале «Финансовой культуры»).

В 1,8 раза уменьшилось количество жалоб на профессиональных участников рынка ценных бумаг, что в основном объясняется сокращением в два раза санкционных жалоб на брокеров.

В структуре жалоб на мисселинг (+3,5%) выделяется накопительное (+50,7%) и инвестиционное (+8,5%) страхование жизни. Но в основном обращения касаются полисов, которые были приобретены в предыдущие годы и доход по которым оказался ниже ожиданий. В то же время стало меньше поступать жалоб на продажу под видом вкладов продуктов и услуг брокеров и доверительных управляющих.

* С начала 2023 года Банк России ввел более совершенную методику учета повторных жалоб. Для сопоставимости динамические ряды статистики жалоб за предыдущие периоды пересчитаны по обновленной методике. Как и ранее, одно обращение может учитываться как несколько жалоб, если оно касается нескольких проблем или организаций.

Фото на превью: Tm-media / Shutterstock / Fotodom

