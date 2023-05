Дайджест #ГУУговорит о вопросах оплаты ипотеки, ЖКХ и о пользе санкций

Source: MIL-OSI Russian Language News

Вот и пролетела короткая рабочая неделя между майскими праздниками. О чём за эти дни успели порассуждать эксперты из нашего университета узнаем прямо сейчас.

— Начнём с самой громкой новости, которая только за первомайские выходные была размещена более чем в 200 СМИ. Причина в заявлении доцента кафедры «Финансы и кредит» Института экономики и финансов ГУУ Николая Кузнецова о том, что с 1 мая в России исчезнут минимальные ставки по ипотеке. Именно к этому приведёт повышение Центробанком надбавок к коэффициентам риска по ипотечным кредитам на покупку жилья в новостройках. Новость негативная только на первый взгляд. Николай Кузнецов считает, что это решение затормозит рост цен на первичное жильё и впоследствии снизит кредитную нагрузку на россиян.

— Советник при ректорате ГУУ Сергей Чуев продолжает давать развёрнутые интервью в видеоформате. На этот раз он стал гостем медиапроекта «Высшая школа», где подробно рассказал о нашем университете, в том числе высказался о сомнительной пользе западного участия в отечественной экономике и образовании в 1990-х годах, а также о том, что санкционное давление многому научило Россию.

— Доктор политических наук, профессор ГУУ Владимир Волох прокомментировал недавние заявления главы МИД Сербии Ивицы Дадич и президента самопровозглашённой Республики Сербская Милорада Додика о возможном отделении от Боснии и Герцеговины. «С учётом того, что за последние годы мы знаем немало случаев, когда по волеизъявлению народа самопровозглашенные республики проводили референдум о независимости, в данном случае не исключаю такого сценария. Другое дело, что далеко не всегда результаты голосования имеют силу», — сказал Владимир Волох.

— Доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Наталья Казанцева предрекает рост спроса на растительные масла и соусы на майских праздниках. Вместе с ней мы надеемся на увеличение числа промоакций. Кроме того, эксперт считает, что государству нужно популяризировать услугу «одного окна» среди всех возрастных категорий населения. К примеру, чтобы оплатить услуги ЖКХ уже не обязательно регистрироваться на сайтах снабжающих организаций, теперь это можно делать через портал «Госуслуг». Современная бритва Оккама в действии – не нужно множить логины и пароли без необходимости.

Вот только к выходным мы этот принцип применять не будем, все любят, когда их много. А на грядущих нас ждёт ещё и великий праздник День Победы. Отмечаем его с семьями, а в начале будущей недели и в университете.

