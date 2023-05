ГУУ провел обучение учителей школ Луганской Народной Республики

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

В апреле 2023 года Институт отраслевого менеджмента и Управление международного сотрудничества организовали и провели обучение учителей школ Луганской Народной Республики по программе повышения квалификации «Современные подходы к организации учебно-исследовательской и проектной деятельности учащихся школ». Данная программа реализована с применением дистанционных образовательных технологий и по решению Ученого совета ГУУ осуществляется на безвозмездной основе.

В серии вебинаров слушатели совместно с преподавателями рассмотрели ряд вопросов, связанных с совершенствованием и использованием новых подходов в организации школьного образования. Особый интерес школьных учителей Луганщины вызвали вопросы внедрения в среднее образование научно-исследовательских компонентов, возможности организации проектного обучения, профессиональной ориентации школьников, развития связки «школа – вуз – работодатель» и выстраивание профильной траектории «Основы менеджмент-образования» в старшей школе.

В ходе обучения преподавателями был организован ряд дискуссий, которые позволили выявить наиболее острые вопросы взаимосвязи школьного и вузовского образования, определить направления дальнейшей совместной работы.

Осенью текущего года Государственный университет управления продолжит реализацию программ повышения квалификации, проведение круглых столов и мастер-классов для работников системы образования ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей.

Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ”

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI