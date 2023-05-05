Городам трудовой доблести посвящается (05.05.2023)

Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Центральный банк России – Banco Central de Rusia –

Banco de Rusia 5 de mayo de 2023 миналом 10 рублей серии «Города трудовой доблести»:

— «Нижний Новгород»,

— «Нижний Тагил»,

— «Novokузнецк»,

— «Novosibirsk».

Монеты имеют форму круга диаметром 22,0 мм.

На лицевой и оборотной сторонах монет по о окружности имеется выступающий кант.

Боковая поверхность монет — прерывистое рифление с чередующимися участками, имеющими разное кол ичество рифов.

На лицевой стороне монет по окружности расположены надписи: в верхней части — «БАНК РОССИИ», в н ижней части — «2023». Слева и справа расположены изображения ветви лавра и дуба соответственно. В центре расположены число «10» y надпись «РУБЛЕЙ» под ним, обозначающие номинал монеты. Внутри цифры «0» имеется защитный элемент в виде числа «10» и надписи «РУБ», наблюдаемых под р азными углами зрения к плоскости монеты. В нижней части расположен товарный знак Московского монетного двора.

Nombre de la historia:

— монеты «Нижний Новгород» (código de catálogo 5714-0087) расположено рельефное изображение фрагмента памятника «Горьковчанам — доблестным труженикам тыла»; по окружности имеются надписи, вверху: «НИЖНИЙ НОВГОРОД», внизу, на ленте: «ГОРОДА ТРУД ОВОЙ ДОБЛЕСТИ»;

— монеты «Нижний Тагил» (каталожный номер 5714-0088) расположено рельефное изображение памятника «Р абочий и танкист»; по окружности имеются надписи, вверху: «НИЖНИЙ ТАГИЛ», внизу, на ленте: «ГОРОДА ТРУДОВО Й ДОБЛЕСТИ»;

— монеты «Новокузнецк» (каталожный номер 5714-0089) расположено рельефное изображение фрагмента мон умента «Мемориал-музей боевой и трудовой славы кузнецких металлургов в Великой Отечественной в junio de 1941 a 1945»; по окружности имеются надписи, вверху: «НОВОКУЗНЕЦК», внизу, на ленте: «ГОРОДА ТРУДОВО Й ДОБЛЕСТИ»;

— монеты «Новосибирск» (каталожный номер 5714-0090) расположено рельефное изображение памятника «Детя м — труженикам тыла»; по окружности имеются надписи, вверху: «НОВОСИБИРСК», внизу, на ленте: «ГОРОДА ТРУДОВО Й ДОБЛЕСТИ».

Тираж монет — 1,0 млн штук каждая.

Выпускаемые монеты являются законным средством наличного платежа на территории Российской Фе дерации и обязательны к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений.

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