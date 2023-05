Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

В преддверии Дня Победы в Политехническом университете состоялась акция памяти «Георгиевская ленточка», в которой приняли участие студенты и сотрудники Высшей школы юриспруденции и судебно-технической экспертизы. Мероприятие, ставшее уже традиционным, прошло 4 мая по инициативе Добровольного студенческого объединения «Политехническая дружина» при поддержке ректората вуза.

Участники акции поздравляли политехников и гостей кампуса с наступающим Великим праздником — Днём Победы — и вручали им Георгиевские ленточки как знак памяти и благодарности героям, спасшим мир от фашизма. Люди с благодарностью принимали ленточки и повязывали их на одежду.

Акция «Георгиевская ленточка» ежегодно проходит в Политехническом университете и всегда вызывает интерес и теплое отношение со стороны преподавателей, сотрудников, студентов вуза и жителей Калининского района. Значение этого символа за последние несколько лет стало шире. Если раньше оно было связано с Победой в Великой Отечественной войне, то сегодня Георгиевская лента — это гордость и уважение к подвигам защитников Отечества.

Для справки:

Акция «Георгиевская ленточка» была организована в 2005 году, проходит под девизом «Георгиевская ленточка. Я — помню! Я — горжусь!». Для миллионов людей не только в России, но и за рубежом она стала символом военной доблести и славы России. Цель акции — дать возможность каждому человеку выразить свое уважение к ветеранам войны, почтить память павших и сохранять героическое прошлое нашей Родины.

