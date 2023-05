В СПбГУ почтили память вьетнамских королей Хунгов | Санкт-Петербургский государственный университет

Source: MIL-OSI Russian Language News

В этом году праздник проходит в Петербурге в третий раз. Ключевым моментом празднования стал телемост с включениями из Вьетнама, России, Лаоса, Канады, США, Австрии и Южной Кореи. Чтобы принять участие в нем, в Университете собрались представители вьетнамского землячества и общества вьетнамских женщин в Санкт-Петербурге, петербургских отделений Коммунистической партии и Коммунистического союза молодежи Вьетнама, представители вьетнамских СМИ, а также российские вьетнамисты и студенты.

Короли Хунги — основатели первого вьетнамского государства — Ванланга (XXIX–III вв. до н. э.). В сознании вьетнамцев образ королей Хунгов ассоциируется с прародителями государства.

«Празднование имеет особое значение с точки зрения передачи исторической памяти нашего народа новым поколениям и знакомства российских друзей с историей и обычаями нашей страны», — объяснил первый секретарь Посольства Социалистической Республики Вьетнам в РФ Ле Ван Туан. По его словам, Санкт-Петербург в качестве места празднования был выбран не случайно: сто лет назад именно Петроград стал первым городом СССР, куда приехал Хо Ши Мин, выдающийся вьетнамский политический деятель XX века, в поисках пути освобождения своей страны от гнета колонизаторов.

«Этот праздник объединяет всех вьетнамцев вне зависимости от того, где они живут, к какой партии принадлежат, чем занимаются, — делится заведующий кафедрой истории стран Дальнего Востока, профессор СПбГУ Владимир Колотов. — Коммунист встает рядом с республиканцем, а живущий в Ханое произносит те же слова, что его соотечественник в Европе».

Поклонение королям Хунгам стало частью традиционной культуры и морали вьетнамского народа, выражением признательности потомков за заслуги предков в деле строительства нации и формирования страны.

Профессор Колотов напомнил присутствующим цитату Хо Ши Мина о том, что «короли Хунги создали страну, а мы, потомки, должны ее сохранить», и отметил, что вьетнамское землячество в Петербурге — сплоченное и патриотично настроенное, что выражается через их деятельность на благо укрепления отношений между нашими странами.

«Вьетнамские студенты при подаче документов на обучение в России отдают предпочтение Санкт-Петербургскому университету, — констатирует Владимир Колотов. — В Петербурге обучается наибольшее количество вьетнамских студентов и курсантов как в гражданских, так и в военных вузах. Здесь они получают качественное образование, а затем возвращаются на свою родину, чтобы защищать и работать на ее благо, способствовать ее развитию и модернизации».

Программа мероприятия включала в себя традиционные вьетнамские церемонии — символическое почитание предков, а также подготовленные вьетнамскими студентами петербургских вузов творческие выступления. Лекции об истории и обычаях вьетнамцев «возвращали» присутствующих на историческую родину. Завершился онлайн-марафон докладами, ставшими частью международной конференции, посвященной почитанию национальных ценностей.

