В СПбГАСУ состоялся форум «Строй карьеру 2023»

В СПбГАСУ 2–3 мая состоялся форум «Строй карьеру 2023», в рамках которого студенты встретились с представителями 13 компаний, чтобы получить актуальную информацию о рынке труда, наметить для себя варианты прохождения практики, стажировки и дальнейшего трудоустройства.

Спикерами форума стали представители следующих организаций:

Vysotskiy consulting;

АО «Концерн “ТИТАН-2″»;

СПБ ГУП «Горэлектротранс»;

ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга»;

СПб ГБУ «Мостотрест»;

СПб ГАУ «Центр занятости населения Санкт-Петербурга»;

ООО «БИМPRO»;

ООО «Ленстройтрест»;

ООО «ТЕГОЛА РУФИНГ СЕЙЛЗ»;

ООО «ПЕРИ»;

ООО «КВС-Строй»;

OOO «Нова Энерджис» (АО «НИПИГАЗ»);

ООО «Проектный институт № 2».

Программа форума включала в себя выставку, лекции и другие мероприятия. Мы спросили у представителей компаний, какие требования сегодня предъявляются к молодым специалистам.

«Мы ждём вовлечённых, готовых развиваться специалистов с гибкими навыками», – отметила Наталья Зеленкова, руководитель управления по работе с персоналом компании «КВС-СТРОЙ». Компания приглашает студентов на практику и стажировку, а начиная с четвёртого курса – трудоустраивает на стартовые позиции.

«Идеальный выпускник – любопытный, “голодный” до работы специалист, который стремится покорять вершины», – уверена Софья Худеева, руководитель направления по развитию персонала ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». Предприятие организует для студентов ознакомительные и производственные практики и предлагает трудоустройство тем, кто получил диплом.

«Ждём мотивированных молодых специалистов, готовых к профессиональному развитию», – сообщил Сергей Михайленко, руководитель сектора найма, анализа и развития персонала СПб ГБУ «Мостотрест». Предприятие активно взаимодействует с вузом по вопросам практики и трудоустройства.

В форуме участвовали компании, с которыми вуз сотрудничает на протяжении многих лет, а также новые партнёры. Так, Никита Худзинский, руководитель ООО «ПЕРИ» по Северо-Западному федеральному округу, пригласил студентов пройти обучение в PERI Академии и принять участие во Всероссийском чемпионате PERI. Представители компании – поставщика строительного оборудования познакомили обучающихся с продукцией и проектами «ПЕРИ», рассказали о возможностях профессионального и карьерного роста, провели викторину.

По мнению студентов, форум не только помогает найти работу мечты, но и мотивирует продолжать развиваться в профессии.

СПбГАСУ благодарит всех участников форума и приглашает работодателей-партнёров и студентов университета к дальнейшему сотрудничеству!

Все вопросы, связанные с сотрудничеством и трудоустройством студентов и выпускников университета, можно задать, обратившись в каб. 233 (управление учебной работы) или по электронной почте rabota@spbgasu.ru

