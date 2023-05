В ГУУ пройдет II Евразийский экономический форум

Source: MIL-OSI Russian Language News

State University of Management

24 и 25 мая в Государственном университете управления состоится II Евразийский экономический форум, приуроченный к заседанию Высшего Евразийского экономического совета с участием глав государств ЕАЭС.

Центральная тема Форума в 2023 году – «Евразийская интеграция в многополярном мире».

Деловая программа мероприятия включает порядка 35 деловых сессий, которые разделены на семь тематических направлений. Участники обсудят развитие человеческого капитала, кооперацию в сфере технологий, будущее интеграционных форматов сотрудничества и аспекты цифровой трансформации.

В рамках Евразийского экономического форума состоится Международный климатический конкурс «Зеленая Евразия», Деловой завтрак Агентства стратегических инициатив, посвященный обсуждению новых возможностей развития международного сотрудничества в Евразии и Деловой завтрак Бизнес-диалога ЕАЭС – Индонезия.

Кроме того, запланирована программа блока Делового совета ЕАЭС, которая предусматривает два мероприятия: сессию, посвященную предпринимательской деятельности как драйверу евразийской экономической интеграции, а также заседание Президиума Делового совета Евразийского экономического союза.

II Евразийский экономический форум и заседание Высшего Евразийского экономического совета проводятся в рамках председательства Российской Федерации в органах Евразийского экономического союза в 2023 году. Целью Форума является совершенствование кооперационных связей на евразийском пространстве.

