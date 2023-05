Без фильтров: конкурс «Мистер и Мисс Политех» прошёл в новом формате

Source: MIL-OSI Russian Language News

28 апреля в Белом зале состоялся финал ежегодного конкурса «Мистер и Мисс Политех». До последнего этапа дошло 10 человек. В этом году концепция конкурса строилась на том, что каждый может показать себя таким, какой он есть в обычной жизни, иначе говоря, «без фильтров». Репортеры студенческого медиацентра «Полимер» побывали на финальном конкурсе и пообщались с победителями.

На протяжении двух месяцев участники проходили различные задания и отборы, слушали лекции экспертов и даже ездили вместе в Выборг. И, наконец, представили свои финальные номера. Ребята играли на саксофоне, танцевали, пели, разыгрывали театральную постановку и удивляли публику своим выступлением на искусственном льду.

В итоге Мистером Политеха стал Александр Маслов (3 курс ИСИ), а Ксения Акулова (2 курс ИММиТ) примерила корону Мисс. Она же получила приз зрительских симпатий.

Для Ксении Акуловой конкурс стал непростым испытанием: «Я научилась не бояться преград, которые сама перед собой ставлю. Например, я не люблю играть на сцене. Но теперь умею это делать! Ожиданий никаких перед собой не ставила. Думаю, у многих финалистов было также — решили поучаствовать, чтобы кайфануть, проверить себя. Что касается финального номера, то у меня без проблем в голове легла картинка. Я решила, что это будут танцы, потому что я занимаюсь ими всю свою жизнь. Конечно же, перед финалом я волновалась, было страшно. Но я подбадривала себя тем, что решила участвовать “по приколу”, а значит, и закончить нужно “по приколу”.

Мистер Политех Александр Маслов не скрывал удовольствия от победы:

«Понравился результат, я им более чем доволен. Во время поездки в Выборг я осуществил свою мечту и прогулялся по узким европейским улочкам. Ещё в рамках конкурса я участвовал в кулинарном шоу. Мы с ребятами готовили блюда, пробовали их, а жюри всё это оценивали. Вообще это были классные эмоции. Одна из них — это момент выхода на сцену. Тебя переполняет волнение, потому что ты долго готовился. Люди из зала кричат твоё имя. Самым сложным для меня было придумать номер, потому что я ничего особенного делать не умею. И, пожалуй, открыться людям со своей стороны, не строить из себя какого-то “суперчеловека”. Это было непросто, но, кажется, я справился”.

Добавим, что Алексей Юркин (4 курс ИМПЭиТ) и Екатерина Авдошина (2 курс ИМПЭиТ) стали вице-мистером и вице-мисс Политех.

