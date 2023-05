Банк России провел опрос граждан о качестве консультаций в банках и МФО

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

Около половины заемщиков, опрошенных Банком России, в целом довольны качеством консультаций, которые они получали в банках и микрофинансовых организациях.

В то же время большинство респондентов отметили, что консультанты в первую очередь исходили из интересов своих компаний, а не потребностей и пожеланий заемщика — при предложении как конкретных кредитных продуктов, так и дополнительных услуг к ним. При этом о возможности отказаться от таких услуг консультанты сообщили только половине участников опроса. Банк России учтет эти результаты в надзорной деятельности и при развитии регулирования в сфере защиты прав потребителей финансовых услуг. Фото на превью: Tanita_St / Shutterstock / Fotodom

