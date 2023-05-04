5 мая 023 года состоится депозитный аукцион Корпорации “МСП”

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

5 мая 2023 года состоятся два отбора заявок кредитных организаций на заключение договоров банковского депозита с АО “Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства” (АО “Корпорация “МСП”).

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