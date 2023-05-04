4 de mayo de 2023

Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Bolsa de Moscú

Parametros Дата проведения депозитного аукциона 04.05.2023. Валюта размещения FROTAR. Максимальный размер размещаемых средств (в валюте размещения) 500 000 000.00. Срок размещения, дней 15. Дата внесения средств04.05.2023. Дата возврата средств 19.05.2023. Минимальная процентная ставка размещения, % годовых7.50. Условия заключения, срочный или особый Срочный. Минимальный размер размещаемых средств для одной заявки (в валюте размещения)500 000 000.00. Максимальное количество заявок от одного Участника, шт.1. Форма аукциона, открытая или закрытая Открытая. Основание Договора Генеральное соглашение.

Расписание (по московскому времени)Заявки в предварительном режимеdesde las 14:00 hasta las 14:10. Заявки в режиме конкуренцииdesde las 14:10 hasta las 14:15. Установление процентной ставки отсечения или признание аукциона несостоявшимся 14:25.

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Tenga en cuenta; Esta información es contenido sin procesar directamente de la fuente de información. Es exacto a lo que afirma la fuente y no refleja la posición de MIL-OSI o sus clientes.

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