05 de mayo de 2023

Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Bolsa de Moscú

Параметры отбора заявок. Дата проведения отбора заявок 05 mayo 2023 julio.Уникальный идентификатор отбора заявок 22023157. Валюта депозита рубли. Вид средствсредства единого казначейского счёта.Максимальный размер средств, размещаемых на банковские депозиты, млн. денежных единиц 100 000. Срок размещения, в днях 7. Дата внесения средств 10 de mayo de 2023. Дата возврата средств 17 mayo 2023 julio.Процентная ставка размещения средств (фиксированная или плавающая)FIJADOМинимальная фиксированная процентная ставка размещения средств, % годовых7,20.Базовая плавающая процентная ставка размещения средств-Минимальный спред, % годовых-Условия заключения договора банковского депозита (срочный, пополняемый или особый)Срочный. Минимальный размер размещаемых средств для одной заявки, млн. денежных единиц 1 000. Максимальное количество заявок от одной кредитной организации, шт.5Форма отбора заявок (открытая или закрытая)Открытая. Расписание отбора заявок (по московскому времени). Место проведения отбора заявокПАО Московская Биржа Precio de venta:desde las 15:30 hasta las 15:40. Заявки в предварительном режиме:desde las 15:30 hasta las 15:35. Заявки в режиме конкуренции:desde las 15:35 hasta las 15:40. Формирование сводного реестра заявок:desde las 15:40 hasta las 15:50. Установление процентной ставки отсечения и (или) признание отбора заявок несостоявшимся:desde las 15:40 hasta las 16:00. Направление кредитным организациям оферты на заключение договора банковского депозита:desde las 16:00 hasta las 17:00. Получение от кредитных организаций акцепта оферты на заключение договора банковского депозита:desde las 16:00 hasta las 17:00. Время перечисления депозитаВ соответствии с требованиями п. 63 y п. 64 Приказа Федерального казначейства от el 17.02.2023 № 4.

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