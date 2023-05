04.05.2023 Varsovia Premier Mateusz Morawiecki podziękował strażakom za ich odwagę i poświęcenie

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco

Obchody Dnia Strażaka

Sejm RP w 2003 r. ustanowił 4 maja Dniem Strażaka, który obchodzony jest jako święto zawodowe. Tego dnia pamiętamy również o tych, którzy ponieśli śmierć podczas służby. Podczas dzisiejszych obchodów Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej złożył meldunek Prezydentowi RP oraz Prezesowi Rady Ministrów. Absolwenci Szkoły Głównej Pożarniczej odebrali promocję na pierwszy stopień oficerski w Państwowej Straży Pożarnej. Prezydent RP Andrzej Duda wręczył również akty nadania stopni nadbrygadiera.

„Mocniej biją ludzkie serca z wdzięczności za wasze męstwo, odwagę, bo na dźwięk syren strażniczych po prostu rodzą się bohaterowie. Zwykli chłopcy, panowie, kobiety, dziewczyny zamieniają się w osoby, które gotowe są ryzykować swoje życie i zdrowie dla dobra wspólnoty, dla dobra drugiego człowieka” – podkreślił premier Mateusz Morawiecki.

Wsparcie dla Państwowej Straży Pożarnych

Wprowadziliśmy Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025. Dzięki niemu Państwowa Straż Pożarna otrzyma ponad 1,9 mld zł. Program opiera się na dwóch segmentach. W ramach pierwszego powstaną 53 nowe strażnice, a 67 istniejących budynków zostanie zmodernizowanych. Zaplanowano również kupno łącznie 40 specjalnych pojazdów pożarniczych. Segmento de drogas para inwestycja w kapitał ludzki. PSP zostanie wzmocniona przez 4 lata o 750 nowych etatów. Państwowa Straż Pożarna otrzymuje również dofinansowanie w ramach projektów celowych.

„Dbamy o to, żeby wszystkie wasze akcje były jak najbardziej bezpiecznie przeprowadzane, właśnie poprzez to, że są nowe wozy strażackie, a także najnowocześniejszy sprzęt” – powiedział premier Mateusz Morawiecki.

Wsparcie dla Ochotniczych Straży Pożarnych

Od 2016 roku dofinansowaliśmy zakup 2951 wozów strażackich dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w całej Polsce. W 2023 r. planujemy zakup 677 samochodów ratowniczo-gaśniczych.

Ponad 3300 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych zostanie w tym roku wyposażone w inny sprzęt strażacki min.:

środki ochrony osobistej (mundury, hełmy, buty ochronne);

sprzęt łączności, uzbrojenia (pilarki do drewna i metalu);

sprzęt ratowniczo-gaśniczy (pompía, węże).

„W tym roku przekażemy rekordową liczbę wozów strażackich dla Ochotniczych Straży Pożarnych i Państwowej Straży Pożarnej” – podkreślił Prezes Rady Ministrów.

Wspieramy także młodzieżowe drużyny pożarnicze. W zeszłym roku przekazaliśmy na ten cel 25 mln zł, w tym roku a 40 mln zł. Premier Mateusz Morawiecki podkreślił, że to dobrze zainwestowane środki.

Wsparcie dla strażaków i ich rodzin

Wprowadziliśmy rozwiązania, które bezpośrednio wspierają strażaków oraz ich rodziny.

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem świadczenia za długoletnią służbę

Funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej otrzymają nowe świadczenie po 15 latach służby. Wysokość świadczenia wynosi 5 proc. należnego uposażenia zasadniczego po osiągnięciu 15 lat służby. Jest ono zwiększane o kwotę 1 proc. należnego uposażenia zasadniczego za każdy kolejny rozpoczęty rok służby, jednak nie więcej niż do wysokości 15 proc. po 25 latach służby.

Ustawa o Ochotniczych Strażach Pożarnych

Dzięki niej prawie 100 tys. druhów – emerytów otrzymało wyczekiwane od lat świadczenie ratownicze z tytułu wysługi lat w OSP. Prawo do tego świadczenia mają druhowie OSP, którzy czynnie uczestniczyli w działaniach lub akcjach co najmniej raz w każdym roku przez co najmniej przez 25 lat (w przypadku mężczyzn) oraz 20 lat (w przypadku kobiet).

Ustawa o świadczeniu pieniężnym przysługującym członkom rodziny funkcjonariuszy lub żołnierzy zawodowych, których śmierć nastąpiła w związku ze służbą albo podjęciem poza słu żbą czynności ratowania życia lub zdrowia ludzkiego albo mienia

Dzięki temu bliscy funkcjonariuszy PSP y druhów OSP, których śmierć nastąpiła m.in. w związku z wykonywaniem obowiązków służbowych w warunkach zagrażających życiu i zdrowiu, otrzymają wsparcie finansowe. Świadczenie trafi również do rodziny osób, które podjęły poza służbą czynności związane z ochroną bezpieczeństwa i porządku publicznego, ratowania życia lub zdrowia ludzkiego albo mienia, które skut kują narażeniem własnego życia lub zdrowia.

„Dziękuję waszym rodzinom za wyrozumiałość, za to, że dają wam siłę do waszych akcji. Oni również służą Rzeczypospolitej razem z wami” – zauważył szef rządu.

