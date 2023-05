Центр живых систем МФТИ проведет Летнюю школу для молодых ученых

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Institute of Physics and Technology – Московский физико-технический институт –

Летняя школа — отличная возможность познакомиться с новыми методами и технологиями, получить ценные знания и опыт, а также наладить контакты с коллегами. Школа продлится две недели и будет состоять из двух частей.

Первая неделя — лекционная — посвящена теоретическому обучению. Молодые ученые смогут узнать о новых методиках и технологиях в науке, а также ознакомиться с последними исследованиями в своей области.

Вторая неделя — практическая — организовывается в формате хакатона. Участники будут работать в командах, решая научные задачи и разрабатывая свои проекты. Лучшие работы будут отмечены призами.

Участники Летней школы также смогут посетить научные лаборатории центра и узнать больше об актуальных научных проблемах. Летняя школа рассчитана на студентов последнего года магистратуры, недавних выпускников, аспирантов и молодых ученых биологических и смежных специальностей. Участие бесплатное!

Мероприятие будет проводиться очно в кампусе МФТИ в Долгопрудном.

Срок подачи заявок на сайте — до 30 мая 2023 года. Для участия необходимо заполнить анкету на сайте до 30 мая, приложив резюме и мотивационное письмо, в котором нужно указать ФИО, вуз, специальность, релевантный опыт и методы, которыми вы уже владеете, а также ответить на несколько вопросов небольшого теста.

Срок рассмотрения заявок — до 20 июня 2023 года.

