Участники акции «Сад памяти» высадили деревья на территории корпуса Вышки на Старой Басманной

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” – lass=”lead-in”>НИУ ВШЭ принимает участие в международной акции «Сад памяти», цель которой — увековечить память тех, кто погиб в годы Великой Отечественной войны. Участники высадят 27 миллионов деревьев в память о каждом из 27 миллионов погибших. В 2022 году студенты Вышки вместе с ректором высадили липы и кустарники возле студенческого городка «Дубки». А в конце апреля 2023-го появились цветы и кустарники во внутреннем дворике корпуса университета на Старой Басманной.

Участники акции высадили аллею кизильника по обе стороны от центральной пешеходной зоны. Хосты и жасмин украсили газоны, а в центре круглых клумб разместились туи. Часть растений сотрудники и студенты Вышки привезли самостоятельно.

На этом благоустройство внутреннего дворика университета на Старой Басманной не заканчивается. В преддверии 9 Мая здесь пройдет еще одна акция. Представители студенческой организации «Белый ворон» облагородят памятник заводскому станку, на котором делали запчасти для «катюш». Когда-то на территории корпуса НИУ ВШЭ находился завод, в годы войны в его цехах производили детали знаменитой боевой машины реактивной артиллерии.

