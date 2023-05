Типовые решения по реконструкции санаториев разработают для инвесторов на Ставрополье

Source: MIL-OSI Russian Language News

Власти намерены разработать типовые решения для инвесторов, готовых вкладывать деньги в реконструкцию санаториев на территории курортов Кавказских Минеральных Вод. Об этом сообщил заместитель министра экономического развития России Сергей Назаров в ходе сессии на Кавказской инвестиционной выставке.

«Существует необходимость развития лечебной базы путем реконструкции санаторно-курортных учреждений, в том числе находящихся в федеральной и региональной собственности. Минэкономразвития России считает возможным определить совместно с ключевыми федеральными органами исполнительной власти эту потребность и проработать механизмы с использованием типовых решений», – отметил замминистра.

По его словам, необходимо использовать существующие механизмы по проведению масштабных ремонтно-восстановительных работ с привлечением частных инвестиций. Один из таких механизмов – государственно-частное партнерство. Его преимущество для инвестора – возможность выкупа объекта по окончанию срока действия договора. Данный механизм используется сейчас при реконструкции санатория «Кисловодск».

«Другим механизмом может быть концессия, предполагающая участие не только государства и инвестора, но и банка либо института развития», – отметил Сергей Назаров. Реконструкция объектов санаторно-курортной отрасли также может проводиться путем заключения договора с инвестиционными обязательствами через механизм приватизации объекта.

«Ключевым условием при этом является то, что государство может продать инвестору контрольный пакет акций на этапе заключения сделки. Оставшийся пакет инвестор сможет выкупить только после исполнения всех обязательств, указанных в договоре. Такой механизм был уже опробован при продаже курорта «Архыз», – сообщил Сергей Назаров. Также Минэкономразвития России и АО «КМКР» планируют разработать программу для проведения гидрогеологических исследований, которые позволят дать оценку текущему состоянию гидроминеральных ресурсов региона, их защищенности.

«Результаты исследований позволят в дальнейшем сформировать новые зоны горно-санитарной охраны, которые определят возможности территориального развития региона КМВ. В том числе это создание новых объектов санаторно-курортного значения, городской и туристической инфраструктуры, что обеспечит дальнейший рост туристического спроса и инвестиционного интереса к региону КМВ», – отметил Сергей Назаров.

Модератор сессии – исполнительный директор АО «КМКР» Евгений Левицкий сообщил, что компания «Кавминкурортресурсы» является основным поставщиком минеральных вод для санаторно-курортного комплекса курортного региона КМВ. «Предприятие обладает более 54 % запасов распределенного фонда недр региона. В связи с этим планируемые исследования имеют важное значение для нас и региона в целом», – прокомментировал Евгений Левицкий.

На территории региона насчитывается около 130 источников минеральной воды. Туристов принимают более 120 санаториев. На территории КМВ на текущий момент реализуется 44 инвестиционных проекта, направленных на развитие санаторно-курортной инфраструктуры. «Половина действующих объектов санаторно-курортного комплекса требует проведения масштабной реконструкции. Часть из них имеют статус объектов культурного наследия, восстановление которых стоит значительных средств. На сегодняшний день требуемый объем необходимых инвестиций на восстановление санаторно-курортного комплекса составляет более 60 млрд рублей», – подчеркнул Сергей Назаров.

Напомним, государственную программу по развитию СКФО курирует заместитель Председателя Правительства РФ Александр Новак.

