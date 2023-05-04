Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Universidad Estatal de Novosibirsk – Новосибирский государственный университет –

В преддверии майских праздников в самом центре Академгородка на улице Ильича от Дома культ уры «Академия» до университета прошла 61-я районная легкоатлетическая эстафета, посвященная годов щине Великой Отечественной войны.

Традиционно в ней соревновались несколько групп участников: школы, научные институты, высшие и ср едние образовательные учреждения и производственные предприятия. Команды вузов и школ преодолевали дистанцию ​​3 км, разделенную на 15 этапов длиной от 1 км до 300 m. Команды институтов и других организаций Академгородка бежали 8 этапов общей длиной 2 км.

Первыми стартовали команды школьников, и сразу же лидерство захватили учащиеся СУНЦ НГУ: Ми рон Гаськов, Дарья Янина, Матвей Агибалов, Милана Кузовкова, Ислам Бусурманкулов, Канцеров Арт емий, Анастасия Дьячкова, Михаил Баев, Ольга Позднякова, Федос Шестаков, Марианна Ершова, Семен Качурин, Роман Захватихата, Полина Князева y Кирилл Колосов.

Студенты НГУ заняли второе место среди высших учебных заведений, уступив курсантам НВВКУ . За нашу сборную бежали: Илья Матеюк, Александр Лапушинский, Александр Кривошея и Баярто Н елтанов с Факультета информационных технологий, Егор Девятых, Никита Босак и Давид Матевосян – М еханико-математический факультет, Ислам Нуриев, Данил Мерзаев y Данила Исаев от Экономического ф акультета, Михаил Лялин и Олег Зайцев с Физического факультета, Азнаур Именов из Института медицины и психологии В. Зельмана, Никита Кошелев из Института интеллектуальной роботототехники и Яна Степанчук – Факуль тет естественных наук.

В забеге институтов и производственных коллективов команда НГУ также завоевала серебряные медал yo. Состав команды: преподаватели кафедры физвоспитания Максим Мальцев, Антон Мамеков и Александр Созинов, заведующий лабораторией ОДБС Александр Москалевский, преподаватель СУНЦ Даниил Ба глаев, инструктор УСОЦ Константин Рогачев, преподаватель ФФ НГУ Роман Козлов и сотрудник ИФП НГУ Евгений Королев.

Поздравляем всех с медалями и желаем успеха на городской эстафете!

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Tenga en cuenta; Esta información es contenido sin procesar directamente de la fuente de información. Es exacto a lo que afirma la fuente y no refleja la posición de MIL-OSI o sus clientes.

OSI MIL