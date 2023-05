Станцию метро «Потапово» в ТиНАО планируют открыть в 2024 году — Сергей Собянин

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В ТиНАО продолжается строительство образовательного комплекса школы № 547, станции метро «Потапово» и школы искусств в городе Московском. Сергей Собянин осмотрел строящиеся объекты.

«Поселения Новой Москвы превращаются в полноценные районы столицы, где строится жилье, создаются новые рабочие места, объекты соцкультбыта, школы, детские сады, поликлиники, объекты культуры, ну и, конечно, развивается транспортная инфраструктура. По просьбе жителей мы продлили Сокольническую линию метро, и здесь строится новая станция “Потапово”, которая расположена между Коммунаркой и Бутовом. Вокруг ведется активное жилищное строительство, десятки тысяч жителей будут пользоваться этой станцией метро. Она будет открыта в конце следующего года», — рассказал Мэр Москвы.

Строительство образовательного комплекса на территории жилого комплекса «Испанские кварталы» в деревне Николо-Хованское поселения Сосенского ведется за счет внебюджетных средств. Здание планируется ввести в эксплуатацию в этом году, затем его безвозмездно передадут городу.

«В деревне Николо-Хованское, на территории ЖК “Испанские кварталы”, завершаем строительство большой школы с детским садом. Новый образовательный комплекс войдет в состав школы № 547. Здание спроектировано по принципу “школа как город”. В нем есть все для учебы и отдыха детей», — написал в своем телеграм-канале Мэр Москвы.

В состав учебного корпуса войдет школа для 1100 учащихся и детский сад для 220 воспитанников. Разноэтажное здание спроектировали по принципу «школа как город». В образовательном центре будет более 40 учебных классов и девять групповых помещений для детсадовцев. Кроме того, в нем оборудуют научно-практический блок с естественно-научными и инженерно-физическими лабораториями, большую художественную мастерскую, в которой можно будет учиться рисованию, промышленному дизайну, архитектуре, компьютерной верстке и моделированию, ИТ-полигон для проведения общешкольных соревнований по программированию, информационный центр с медиатекой, актовый зал-трансформер и два спортзала со спортивными снарядами и скалодромом. На территории школы обустроят футбольное поле, стадион с беговой дорожкой, волейбольную и баскетбольную площадки, а также амфитеатр.

При проектировании объекта архитекторы учитывали рельеф местности. Заметный перепад высот — 13 метров — позволяет создать помещения разной вместимости и высотности. При этом в любую точку здания можно будет пройти несколькими путями. Так, первый этаж, на который заходят ученики из главного входа со стороны жилой застройки, на самом деле оказывается третьим. Спуститься на нижние этажи можно через просторный атриум. На уровне пришкольной территории будут располагаться места для игр и отдыха, а также спортивная зона с футбольным полем.

Классы и помещения школы оборудованы всем необходимым для инклюзивного образования. Маломобильные дети смогут самостоятельно попасть в здание и свободно перемещаться между кабинетами и общественными зонами. Для учеников с ослабленным зрением вся навигационная информация дублируется шрифтом Брайля.

Сейчас на объекте проводят фасадные и кровельные работы, монтируют окна и инженерные коммуникации, обустраивают стадион на улице.

Образовательный комплекс войдет в состав школы № 547. Сейчас в ней учатся 2762 ребенка — 1900 школьников и 862 дошкольника. В школе работают 222 сотрудника, 161 из них — педагоги. Обучение организовано по технологическому, социально-экономическому, гуманитарному и естественно-научному профилям. В учреждении также есть 73 объединения дополнительного образования, в которых занимаются 95 процентов детей.

В 2021/2022 учебном году три ученика школы стали призерами и победителями различных городских и общероссийских соревнований. В рамках проекта «Профессиональное обучение без границ» 174 человека прошли обучение по шести специальностям, таким как исполнитель художественно-оформительских работ, кондитер, повар, сборщик очков, контролер пищевой продукции и цифровой куратор.

С 2012-го по 2023-й в ТиНАО построили 123 школы и детских сада. До конца года завершатся работы еще на 28 объектах, а к 2035-му планируется возвести около 320 новых детских садов, 170 школ, 125 объектов здравоохранения, а также почти 100 культурно-досуговых объектов.

Станция метро «Потапово»

Решение о продлении юго-западного участка Сокольнической линии метро принял Сергей Собянин вскоре после открытия станции метро «Коммунарка». Конечная станция будет располагаться в створе дорожной магистрали Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе, недалеко от пересечения с улицей Александры Монаховой. Название станции «Потапово» выбрали жители во время голосования в проекте «Активный гражданин». Строительство начали в 2021 году. Открыть станцию планируется в 2024-м.

«По просьбе жителей мы продлили Сокольническую ветку: строим станцию “Потапово” между Коммунаркой и Бутово. На сегодняшний день сделано больше 60 процентов работ. Открытие запланировано на следующий год. Новой станцией будут пользоваться 94 тысячи жителей поселения Сосенское, а также жители Южного Бутова, Воскресенского и города Щербинки. У 37 тысяч человек метро будет в пешей доступности», — написал в телеграм-канале Мэр Москвы.

Перегон «Коммунарка» — «Потапово» длиной 2,4 километра в основном проходит по поверхности земли. Подземная часть — участок за станцией «Коммунарка» и оборотные тупики — сооружаются открытым способом.

«Потапово» станет первой отапливаемой наземной станцией московского метро. Для подачи теплого воздуха установят специальное вентиляционное оборудование. Минимизировать потери тепла поможет дополнительное утепление вестибюлей и двойные стеклопакеты на путевых стенах.

В основу архитектурно-художественной концепции новой станции был положен образ Троицкого и Новомосковского округов Москвы — молодой, динамичной и устремленной в будущее части города. Здание пластичной формы как будто поднимается в сторону строящегося города. Большая площадь фасадного остекления обеспечит максимальную естественную освещенность станции. А в темное время суток станция станет визуальной доминантой своего района благодаря яркому освещению изнутри и снаружи.

Сейчас станция метро «Потапово» готова на 62 процента: ведется укладка монолитных железобетонных блоков, устройство гидроизоляции, монтаж металлоконструкций накрытия. Ее открытие значительно улучшит транспортное обслуживание 94 тысяч жителей поселения Сосенского, из которых 37 тысяч человек живут в пешей доступности от метро.

Кроме того, пользоваться новой станцией будут жители Южного Бутова, поселения Воскресенского и Щербинки, расположенных рядом. Продолжительность поездок по многим маршрутам сократится до 40 минут в день. Например, до станции «Проспект Вернадского» Большой кольцевой линии можно будет добраться почти в два раза быстрее — за 27 вместо 47 минут.

Кроме того, снизится нагрузка на станции «Бунинская аллея» — до 25 процентов, «Коммунарка» — до 15 процентов, «Теплый Стан» — до 10 процентов. За счет уменьшения интенсивности движения наземных видов транспорта также улучшится экологическая ситуация в поселении Сосенском.

Школа искусств в городе Московском

Строительство детской школы искусств в городе Московском началось осенью 2021 года. Она будет находиться на улице Никитина (владение 7). Работы ведутся в рамках Адресной инвестиционной программы города Москвы. В трехэтажном здании общей площадью более восьми тысяч квадратных метров будут учиться около 1200 ребят. По сравнению со старым зданием школы новое станет больше в 6,5 раза.

Здание строится в стиле современный модернизм. Фасады с панорамным остеклением облицуют клинкерной плиткой, имитирующей каменную и кирпичную кладку.

В школе будут классы народных, духовых и ударных инструментов, кабинеты для теоретических занятий, хореографические классы, художественные мастерские, компьютерный класс, а также студия звукозаписи. Для учащихся дошкольного отделения предусмотрены отдельные учебные помещения. Выступления юных артистов будут проходить в большом концертном зале вместимостью 550 мест и малом на 80 мест. Учащиеся художественного отделения смогут представлять свои работы в специальной выставочной зоне.

Школу и территорию рядом с ней приспособят для маломобильных и слабовидящих людей.

Сейчас общая строительная готовность здания составляет 80 процентов. Ведутся фасадные работы, монтаж внутренних инженерных систем, черновая и чистовая отделка помещений. Выполнены работы по монтажу оконных конструкций.

Детская школа искусств города Московского была открыта в 1973-м. В этом году она празднует свой 50-летний юбилей. С 2009 года учреждение размещается в здании общеобразовательной школы № 2065 по адресу: город Московский, 3-й микрорайон, дом 8. Общая площадь помещений составляет 1229,7 квадратного метра, причем образовательная деятельность ведется только на 600 квадратных метрах, а концертный зал рассчитан всего на 45 мест.

В школе работают 42 педагога. Среди них заслуженный художник Республики Башкортостан, член Союза художников России, два заслуженных работника культуры Московской области, один почетный работник общего образования Российской Федерации. На бюджетной и платной основе школу в общей сложности посещают более 625 детей в возрасте от четырех до 17 лет.

Занятия ведутся по трем направлениям: музыкальному искусству (фортепиано, академический вокал, струнные, народные и духовые музыкальные инструменты), хореографии и изобразительному искусству (живопись и декоративно-прикладное творчество). Переезд в новое здание позволит открыть новые направления обучения на музыкальном, художественном и хореографическом отделениях. Среди них керамика, класс эстрадного вокала, современный танец и дизайн.

Школа активно взаимодействует с Московской государственной картинной галереей народного художника СССР Александра Шилова, Московской государственной специализированной школой акварели Сергея Андрияки с музейно-выставочным комплексом, а также с центром социальной защиты населения города Московского. Ученики регулярно выступают с концертами в местном центре московского долголетия, а также на других площадках.

В систему художественного образования Троицкого и Новомосковского административных округов входит 18 учебных заведений: детские школы искусств, музыкальные и художественные образовательные учреждения. Учащиеся школ искусств принимают активное участие в проводимых на территории ТиНАО мероприятиях, в том числе посвященных Дню Победы, Дню города, Новому году и празднованию Рождества Христова.

