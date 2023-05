Стандарты индустрии красоты: как в советской Москве устанавливали правила для работы косметологов

Source: MIL-OSI Russian Language News

В мае 1946 года Моссовет утвердил правила содержания косметических кабинетов в столице. Они стали основой работы косметологов на десятилетия вперед. Документы хранятся в архивном фонде Моссовета в столичном Главархиве.

В советское время Моссовет занимался практически всеми вопросами, которые имели хоть какое-то отношение к столице. Поэтому неудивительно, что уже через год после окончания Великой Отечественной войны Мосгорисполком заинтересовался сферой косметологии. Было принято решение № 15/1 «Об утверждении правил устройства и содержания косметических кабинетов в городе Москве».

Согласно документу разрешалось открывать и содержать два типа кабинетов: врачебно-косметические (работали под руководством врача-специалиста) и косметические (всю работу в них делали медицинские сестры с квалификацией по косметике). Открыть кабинет могли организации, учреждения, предприятия или отдельные врачи. При этом необходимо было наличие профессионально подготовленного медицинского персонала. Без этого райгорздравотделы и санитарная инспекция не давали разрешения на открытие кабинетов.

Разместить врачебно-косметический кабинет можно было только в помещении с отдельным входом, изолированным от жилых, производственных, торговых и складских площадей. Обычные косметические кабинеты могли открываться при предприятиях по гигиеническому обслуживанию населения — при банях и парикмахерских.

Регламентировалось внутреннее расположение кабинетов и их характеристики по площади. Кабинеты врачей должны были иметь рабочий зал, собственно кабинет врача, процедурные кабины, отдельный кабинет для стерилизации инструментов, подсобное помещение, умывальную и уборную, вестибюль с гардеробом и комнату ожидания. В обычных косметических кабинетах был тот же набор основных помещений, за исключением кабинета врача и процедурных кабин.

Все помещения (кроме подсобок и уборных) обязательно должны были иметь естественное освещение. Электрическое освещение предполагалось из расчета не менее 75 люкс. Во все кабинеты проводили водопровод, канализацию и постоянное паровое отопление. Температура в них зимой и летом должна была составлять от 16 до 18 градусов.

Отделку кабинетов делали в соответствии с требованиями гигиены. Потолок и стены белили, после чего стены на полутораметровую высоту красили светлой масляной краской. Клеить обои не разрешалось. Персонал и посетители должны были ходить либо по паркету, либо по тщательно выкрашенному дощатому полу. Ковры и линолеум были исключены. На окна можно было повесить светлые из моющейся материи занавески. Мебель разрешалась гладкая, легко моющаяся, допускалась также мягкая мебель, обитая кожей.

В список услуг обычных косметических кабинетов входили массаж, чистка кожи, эпиляция бровей, окрашивание бровей и ресниц, прическа, маникюр и педикюр. Во врачебно-косметических кабинетах дополнительно проводили отшелушивающие процедуры, делали маски и компрессы, выполняли волосолечение и другие методики по назначению врача и под его постоянным контролем.

Все работники обязательно должны были носить халаты, а на голове — шапочки или косынки. На каждого полагалось по пять комплектов спецодежы. Медсестрам запрещалось делать маникюр, а руки они должны были постоянно мыть с мылом и дезрастворами. Все инструменты стерилизовали, а в течение рабочего дня после каждого использования дезинфицировали 70-процентным спиртом или раствором карболовой кислоты. На каждое кресло в кабинете ежедневно полагалось 65 салфеток, 15 пеньюаров, 12 косынок и по две простыни. Для всех манипуляций использовали только стерильную вату и марлю. Всегда наготове у каждого рабочего места были и средства для остановки крови: йод, перекись водорода и полуторахлористое железо.

Правила, утвержденные в 1946 году, заложили нормативную базу для работы косметологических, маникюрных и других подобных кабинетов почти на весь период послевоенной советской истории. Подробнее познакомиться с материалами по косметологии в разные годы можно в Главархиве по адресу: Профсоюзная улица, дом 80. Его читальный зал открыт по понедельникам с 09:30 до 16:30, по вторникам и четвергам — с 12:00 до 20:00, по пятницам — с 09:30 до 15:00.

