Срок подготовки договора по программе реновации сократился вдвое

Со времени начала реализации программы реновации средний срок подготовки договоров на новое жилье сократился вдвое и сегодня составляет 10 рабочих дней. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Средний срок процедуры с момента предоставления согласия на предложенную городом равнозначную квартиру в новостройке до подготовки договора сейчас составляет 10 рабочих дней. Для сравнения: в первые годы реализации программы на это уходило вдвое больше времени — 20 рабочих дней. Срок удалось сократить за счет автоматизации внутренних процессов и внедрения электронных сервисов», — рассказал Владимир Ефимов.

Граждане, имеющие полную учетную запись на портале mos.ru, получают уведомления о готовности проекта договора в личном кабинете и могут записаться на подписание документа через сервис «Запись на заключение договора», выбрав удобные дату и время. Благодаря этому москвичи быстрее получают современное жилье по программе реновации.

«Оптимизация работы органов власти, задействованных в реализации программы реновации, очень важна, так как темпы переселения москвичей постоянно растут. Количество новоселов ежегодно увеличивается примерно в два раза по сравнению с предыдущим годом. Например, в 2021 году было заключено около восьми тысяч договоров на новое жилье, а в прошлом году — уже 16,3 тысячи», — отметил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

За время реализации программы реновации договоры на новые квартиры уже заключили 38,6 тысячи столичных семей, из них более 3,5 тысячи — с начала 2023 года.

Как рассказал руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин, по сравнению с первыми годами действия программы реновации темпы переселения жителей заметно ускорились. Возрос объем строительства домов, активно вовлекаются территории комплексного развития и площадки, освободившиеся после сноса старого жилья. Сокращаются административные процедуры в строительстве, эффективнее взаимодействуют между собой органы исполнительной власти, участвующие в реализации программы реновации.

«Очевидно, что сами жители стали быстрее ориентироваться в процессах переселения, поскольку налажено взаимодействие с гражданами через единый контактный центр Стройкомплекса Москвы, центры информирования по переселению, общественный штаб по контролю за реализацией программы реновации. Также публикуется много сообщений о ходе программы в различных районах столицы, с которыми можно ознакомиться в специализированном разделе на портале Мэра Москвы», — подчеркнул Сергей Левкин.

Руководитель столичного Департамента градостроительной политики добавил, что в программе реновации задействовано 122 района. Уже в шести из них она завершена или подходит к завершению — это Мосрентген, Северный, Сосенское, Молжаниновский, Ясенево, Северное Медведково.

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в России реализуется федеральный проект «Жилье». Он направлен на увеличение объемов жилищного строительства по всей стране.

Увеличение объемов жилищного строительства в Москве происходит в том числе благодаря реализации программы реновации.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года. В нее вошло 5175 домов — более 350 тысяч квартир общей площадью 16,4 миллиона квадратных метров, в которых живет почти миллион москвичей. Стартовые площадки для строительства во всех округах города расположены максимально близко к пятиэтажкам, включенным в программу реновации.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно узнать на сайте economy.mos.ru.

