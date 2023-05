Специалисты Политеха разработали цифровую платформу региональной инновационной системы РФ

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

Объединенный коллектив сотрудников Лаборатории «Промышленные системы потоковой обработки данных» Передовой инженерной школы СПбПУ «Цифровой инжиниринг», Лаборатории «Цифровое моделирование индустриальных систем» Передовой инженерной школы СПбПУ «Цифровой инжиниринг» и Высшей инженерно-экономической школы Института промышленного менеджмента, экономики и торговли СПбПУ разработал цифровую платформу развития региональной инновационной системы РФ.

Платформа визуализирует данные о динамике инновационных показателей 85 регионов страны. Доступ к данным осуществляется через интерактивную карту регионов РФ. Каждому региону соответствует отдельная страница с подробными сведениями о структуре и значении индекса инновационного развития, а также кластерном анализе. Кластер — это объединение нескольких производственных компаний одной отрасли в рамках выбранного региона (например, кластер «развлечения» или кластер «строительство»). Платформа позволяет проследить динамику изменения занятости в отдельных кластерах и долю вклада кластера в общую занятость региона. Функционирование кластеров исследуется на основании авторской методики идентификации и анализа характеристик кластеров, которую разработали специалисты Высшей инженерно-экономической школы ИПМЭиТ СПбПУ.

Мы стремились создать функциональный инструмент, удобный и понятный для самого широкого круга пользователей. С этой целью был выбран комбинированный способ визуализации статистических данных с учётом множества интерактивных элементов (от карты регионов до динамических диаграмм изменения кластерной структуры) , — отмечает заведующий Лабораторией «Цифровое моделирование индустриальных систем» Передовой инженерной школы СПбПУ «Цифровой инжиниринг» Алексей Гинцяк.

Цифровую платформу можно также использовать для анализа и прогноза динамики инновационных показателей, их влияния друг на друга и на систему в целом. Инновационные показатели отображают вклад в развитие региона научно-исследовательских организаций, университетов, государства и бизнеса, а также уровень экономического и социального развития и доли цифровизации различных государственных и частных структур. Например, можно оценить, как усиление инновационной активности научно-исследовательских организаций повлияет на бизнес и долю цифровизации. Доступ к дополнительным возможностям платформы даётся через личный кабинет пользователя.

Разработанная платформа актуальна не только для проведения научных исследований и разработок нашими индустриальными партнерами, в том числе ПАО “Газпром нефть”. Её могут использовать отдельные компании в качестве инструмента, который обеспечивает аналитическую основу для принятия оптимальных стратегических решений на базе отраслевых ограничений и прогноза динамики развития инновационной деятельности , — считает заведующий Лабораторией «Промышленные системы потоковой обработки данных» Передовой инженерной школы СПбПУ «Цифровой инжиниринг», кандидат технических наук, доцент Марина Болсуновская.

Веб-версия платформы доступна по адресу .

Проект реализован за счет гранта Российского научного фонда (проект № 20-78-10123).

