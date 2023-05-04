Сохраняя наследие: Сергей Собянин рассказал, как обновляют исторические здания московских полик линик

Source: MIL-OSI Russian Language News

Fuente: Gobierno de Moscú

В столице обновят здания двух поликлиник начала ХХ века, которые признаны объектами культурн ого наследия. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

Поликлиника № 64 на Малой Семеновской улице известна как первая советская в Москве. Здание, построенное в конце 1920-х — начале 1930-х годов, является частью ансамбля жилых домов рабочего жилищно-строительного кооперативного товарищества «Бауманский строитель» 1929–1931 годов. Изначально оно использовалось как амбулатория, а во время Великой Отечественной войны здесь находился госпиталь.

«Воссоздадим и отреставрируем потолки из кессонов, дубовые двери вестибюля и главного входа, покр ытие лестниц и перила, а также окна и кровлю», — сообщил Мэр Москвы.

Еще одно здание — детская городская поликлиника № 38 на улице 10-летия Октября, построенная в то же время.

«Восстановим оформление парадных зон, окна и центральную лестницу с покрытием в технике терраццо. Воссоздадим трехметровые деревянные двери центрального входа. Отремонтируем мозаичное панно — оно сделано в 1980-х годах родителем одного из пациентов и стало св оего рода символом поликлиники», — рассказал Сергей Собянин.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

Кроме того, планируется привести в порядок фасады обоих зданий: их очистят, восстановят кирпичн ую кладку и вернут исторический цвет — красно-бежевый. После ремонта в медучреждениях установят самое современное оборудование. Поликлиники будут работать по новому московскому стандарту.

Мэр Москвы также подчеркнул, что в столице не первый год успешно обновляются поликлиники, п ризнанные объектами культурного наследия. Например, в районе Восточный удалось сохранить облик здания педиатрического отделения пятого филиала поликлиники № 175. Там очистили фасад от вздувшейся штукатурки, отремонтировали колонны ;

На востоке столицы в этом году планируется завершить капитальный ремонт 15 поликлиник

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