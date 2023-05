Сергей Собянин: В Москве прошел самый масштабный в России виртуальный квиз о промышленности

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Масштабный онлайн-квиз проекта «Открой#Моспром» вошел в Книгу рекордов России. В соревновании на тему промышленности приняли участие рекордное число команд — 327. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

«Виртуальный квиз объединил почти 1300 человек из 56 регионов России. Участники отвечали на вопросы, связанные с историей и развитием промышленности страны. Например, вспоминали, на какой купюре изображен космодром Восточный или где находится одно из крупнейших нефтехимических предприятий России», — написал Мэр Москвы.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

Первое и второе места заняли команды из Москвы и Орла. Третье место досталось команде из города Туймазы Республики Башкортостан.

Проект «Открой#Моспром» начал действовать в 2019 году. Он знакомит жителей Московского и других регионов страны с работой и историей промышленности.

