Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

Продолжаем информировать о текущем статусе строительства кампуса мирового уровня Новосибирского государственного университета.

По данным на 3 мая, ранее начатые работы по объектам первой очереди строительства (учебный корпус СУНЦ НГУ, досуговый центр СУНЦ НГУ, комплекс студенческих общежитий) продолжаются. Это касается работ по устройству внутренних стен; отделке помещений под ИТП; отделке наземной, а также подвальной / подземной части (корпусов / общежитий соответственно); монтажу лифтового и вентиляционного оборудования в учебном и досуговом корпусах; кровельных работ (на всех объектах).

Основные изменения по будущему корпусу поточных аудиторий заметны с точки зрения подготовки фундамента здания. Так, разработано 18 200 куб.м. грунта, работы по устройству бетонной подготовки выполнены на 98 %, по устройству защитной стяжки по гидроизоляции подбетонки – на 96 %, по устройству фундаментной плиты – на 93 %, по устройству вертикальных конструкций подземного этажа – на 48%. Также на объекте ведутся работы по устройству плиты перекрытия подземного этажа (готовность – 15 %), по устройству гидроизоляции по поверхности стен под обратную засыпку (24 %).

Также стало известно, что срок заключения контракта с подрядчиком на выполнение строительно-монтажных работ 2 и 3 этапов второй очереди строительства (это научно-исследовательский центр и учебно-научный центр Института медицины и психологии В. Зельмана НГУ) – 15 мая.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI