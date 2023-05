Профессионалы показали, на что способны

Source: MIL-OSI Russian Language News

В Санкт-Петербурге состоялся региональный этап чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы». Старшеклассники и студенты колледжей демонстрировали свои навыки в рабочих специальностях и боролись за выход в финал Всероссийского чемпионата. По результатам конкурса учащиеся Института среднего профессионального образования (ИСПО) Политехнического университета заняли несколько призовых мест.

Важность соревнований подчеркнул министр просвещения Сергей Кравцов в своем видеообращении к участникам: Система среднего профессионального образования развивается в соответствии с запросами экономики, становится более современной, практико-ориентированной. Огромную роль в подготовке квалифицированных специалистов играют чемпионаты профессионального мастерства, которые вдохновляют молодёжь, мотивируют их стремиться к самым высоким целям .

Студенты ИСПО участвовали в чемпионате по разным компетенциям: «Разработка мобильных приложений», «Проектирование нейроинтерфейсов», «Системное и сетевое администрирование», «3D моделирование для компьютерных игр», «Машинное обучение и большие данные», «Веб-технологии», «Цифровая метрология», «Поварское дело», «Администрирование отеля» и «Кондитерское дело».

21 апреля в Институте среднего профессионального образования прошло соревнование по компетенции «Программные решения для бизнеса», в котором участвовали девять петербургских колледжей. Ребята проектировали программные решения, реализовывали их, тестировали и создавали документацию, а также презентовали информационную систему заказчику. Честь ИСПО защищал студент 4 курса Александр Кирсанов, его экспертом-наставником был преподаватель ИСПО Владимир Андреев.

В компетенции «Машинное обучение и большие данные» в тройку лидеров вошёл третьекурсник ИСПО Даниил Комарь. На соревнованиях я узнал много интересного о новой для себя сфере в IT. Я познакомился с парсингом данных, машинным обучением и другими вещами. Мы обсуждали пути решения с учащимися из других колледжей и обменивались опытом , — поделился Даниил.

Студент 3 курса Иван Дорофеев стал призёром чемпионата по компетенции «Кондитерское дело». Он готовил гато «Париж — Брест», кексы, десерт на тарелке, зефир, шоколадные конфеты и фигурки из марципана на тему «Алиса в Стране чудес». Процессом его подготовки руководила преподаватель Елена Леленкова, эксперт-наставник — Надежда Кухаренкова.

Призовое место заняла студентка 3 курса Софья Манило в компетенции «Администрирование отеля». Она взаимодействовала с гостями на стойке СПиР и зоне лобби отеля, вела деловую переписку, распределяла номерной фонд, работала с отчетами ночного аудита. Эксперт-наставник — преподаватель ИСПО Дарья Талалаева.

Студентка 3 курса Медина Мяртмаа вошла в тройку лидеров в 3D-моделировании для компьютерных игр.

Поздравляем призёров и желаем участникам чемпионата творческих успехов и побед!

