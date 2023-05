От идеи до прибыльного бизнеса: «Техноград» на ВДНХ подготовил для женщин новый онлайн-курс

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Городской проект «Мама онлайн» комплекса «Техноград» приглашает женщин пройти новый бесплатный онлайн-курс «Как найти предназначение и построить дело жизни. Психологический практикум». Он предусмотрен для тех, кто хочет сменить сферу деятельности, раскрыть свои способности и таланты и набраться смелости для достижения новых целей.

В программу курса входит четыре вебинара. Каждое занятие будет начинаться в 12:00 в будний день. Регистрация доступна по ссылке. После прохождения всего курса можно получить цифровой сертификат. Его пришлют на электронную почту, указанную при регистрации.

На первом занятии, которое состоится 16 мая, слушательницам расскажут, почему правильный выбор идеи так важен при создании бизнеса. Идея должна вдохновлять и мотивировать на постоянное развитие и в то же время быть рабочей, способной найти отклик у клиентов и стать востребованной. Под руководством спикера участницы определят интересующие их сферы деятельности и создадут концепцию своего будущего бизнеса.

Следующее занятие, запланированное на 18 мая, посвятят раскрытию внутренних талантов и способностей. Гостьи познакомятся с перечнем качеств, без которых таланту тяжело пробиться в деловых кругах. Лектор также расскажет о ресурсах для начала бизнеса и источниках их получения.

Третье занятие пройдет 23 мая. Москвичкам предстоит разобраться в своих страхах, а также понять, как они ограничивают способности и возможности начинающего бизнесмена. Спикер поможет переосмыслить внутренние противоречия и разработать план Б на случай неудачи.

На заключительном вебинаре 25 мая участницы научатся выстраивать бизнес-процессы и сделают первые шаги к открытию своего дела: выберут нишу, пропишут цели и мотивацию, определят план работ и необходимые ресурсы.

Курс читает Марьям Хайдарова, психолог с девятилетним опытом частной практики. Проект курирует Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы.

День бизнес-образования: где и чему обучают московских предпринимателей

Инновационно-образовательный комплекс «Техноград» — уникальная образовательная площадка на ВДНХ, предлагающая новый формат профориентации, обучения и познавательного досуга для жителей и гостей столицы.

Центр развития карьеры и личностного роста является одним из направлений деятельности «Технограда». Его специалисты помогают москвичам в карьерном планировании, обучении и поиске призвания.

Городской проект «Мама онлайн» начал работу в апреле 2020 года. Он предназначен для женщин с детьми. С момента запуска к нему присоединились более 43 тысяч участниц. В рамках проекта специалисты помогают москвичкам адаптироваться в диджитал-пространстве, трансформировать полученную ранее профессию в свое дело или найти смежную область для дальнейшего развития, а также отыскать новые точки роста: преодолеть карьерный кризис, поставить осознанную цель, определить свои ресурсы и возможности.

Обучение бесплатное и проходит в дистанционном формате. Освоив образовательную программу под руководством опытных наставников (бизнесменов, маркетологов, психологов, юристов и карьерных консультантов), женщины получают новые полезные навыки, а по итогам обучения и успешной аттестации им выдают сертификаты.

С начала реализации проекта москвички уже познакомились с такими профессиями, как копирайтер, PR-менеджер, финансовый консультант, имиджмейкер, рекрутер, флорист, организатор мероприятий, психолог, карьерный консультант, продюсер эксперта, бухгалтер, agile-коуч, риелтор, турагент, дизайнер социальных сетей. Всего было освоено 22 профессии. За три года для женщин провели 62 курса, 512 вебинаров и мероприятий. Расписание предстоящих курсов проекта публикуется на сайте.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI