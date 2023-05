Новый водоем с зоной отдыха появится в поймах рек Шмелевки и Кузнецовки

Source: MIL-OSI Russian Language News

Новый водоем и зона отдыха появятся в Южном административном округе столицы, в поймах рек Шмелевки и Кузнецовки. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«В настоящее время проводится благоустройство территории в поймах рек Шмелевки и Кузнецовки. Главная задача — создать комфортное пространство для отдыха и занятий спортом, прогулок с детьми, — отметил заммэра. — В рамках проекта на месте заболоченного участка недалеко от пересечения улиц Ясеневой и Воронежской сделаем водоем с зоной для тихого отдыха, по периметру обустроим экотропу, которую соединим с пешеходными маршрутами парка».

Специалисты откачают загрязненную воду в низине оврага. Затем участок очистят от иловых отложений и сформируют там ложе пруда, которое покроют специальной мембраной, чтобы вода не уходила в грунт.

«Выполним комплекс работ по укреплению берегов водоема: вначале их выровняют, над водой уложат специальные геоматы с ячейками и насыплют поверх них грунт, куда засеют газон, под водой сделают гравийную отсыпку, — рассказал Петр Бирюков. — Проведем мероприятия по организации подпитки нового пруда и перетока лишней воды, чтобы обеспечить водообмен».

Также вдоль береговой линии организуют эконастил на свайном основании. Его частью станет смотровая площадка, на которой расположится своеобразный коридор из металлических декоративных рамок разной высоты. Территорию оснастят архитектурно-художественной подсветкой.

