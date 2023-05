НГУ организует новый профиль Национальной технологической олимпиады для школьников

Source: MIL-OSI Russian Language News

Экспертно-методический совет Национальной технологической олимпиады (НТО) подвел итоги оценки заявок, поданных университетами страны на право организации соревнований по уже существующим и новым профилям. По решению совета в новом сезоне, который стартует в сентябре, Новосибирский государственный университет проведет олимпиаду по совершенно новому профилю – «Цифровое месторождение». Партнерами нового профиля станут Институт нефтегазовой геологии и геофизики СО РАН, региональный ресурсный центр «Альтаир», Научно-Технический Центр «Газпром нефти», ГК «РосРазвитие Сибирь», АО НПФ «Сиант». А еще в разработке заданий примут участие научные сотрудники Передовой инженерной школы НГУ «Когнитивная инженерия».

— Добыча и переработка месторождения нефти, газа и твердых полезных ископаемых длительное время составляют основу экономики нашей страны. С каждым годом разрабатываются все более сложные месторождения, так что добывающая отрасль становится драйвером развития высоких технологий и требует масштабной цифровой трансформации. Современный инженер обеспечивает поиски и мониторинг разработки месторождений в удаленном режиме, сидя за компьютером.

Проводя соревнования по треку «Цифровое месторождение», мы даем школьникам возможность пробовать силы в использовании современных информационных технологий при создании систем мониторинга процессов в геологических средах и показываем перспективы для построения дальнейшей карьеры в области цифровой трансформации добывающей отрасли, а также возможности участия в проектах ПИШ НГУ, — объяснил ответственный за формирование образовательной программы профиля, кандидат физико-математических наук, заместитель директора по научной работе ИНГГ СО РАН и научный сотрудник Передовой инженерной школы НГУ Антон Дучков.

Организаторами профиля также обсуждается возможность поощрения призеров и победителей олимпиады. По планам успешное выступление на соревновании даст школьникам дополнительные преимущества при поступлении на Факультет информационных технологий, Механико-математический факультет, Физический факультет и Геолого-геофизический факультет НГУ. Конкретные формы поощрения будут определены ближе к дате проведения олимпиады.

О том, какие еще олимпиады, конкурсы и соревнования дают дополнительные баллы при поступлении в НГУ, можно узнать в разделе «Индивидуальные достижения».

Напомним, что Новосибирский госуниверситет с 2021 года является организатором НТО по профилю «Геномное редактирование». Заключительный этап студенческого трека этого года прошел в конце января-начале февраля в стенах университета в рамках BIO-трека Зимнего инженерного интенсива Technohack. Финал школьного трека также состоялся в НГУ в конце марта.

