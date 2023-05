На полях Кавказской инвестиционной выставки обсудили перспективы механизма СЗПК

Source: MIL-OSI Russian Language News

аместитель министра экономического развития России Мурат Керефов принял участие в сессии «СЗПК: механизм стимулирования инвестиционной активности».

Соглашения о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) — это механизм, который совмещает неизменность условий для реализации проектов, компенсацию расходов на строительство инфраструктуры и возможность вернуть часть затрат на уплату процентов по кредитам и займам.

В ходе Кавказской инвестиционной выставки представители бизнеса и регионов СКФО обменялись опытом реализации инвестпроектов в рамках СЗПК и озвучили свои предложения по совершенствованию механизма.

«В этом году было заключено первое СЗПК на территории Северо-Кавказского федерального округа. Сейчас таких проектов уже два с общим объемом инвестиций в 49,4 млрд рублей. Так, в Кабардино-Балкарии реализуют проект в сфере добычи полезных ископаемых, а в Ставропольском крае строят тепличный комплекс. Это 1,5 тысячи будущих рабочих мест», — отметил Мурат Керефов.

Замминистра отметил, что всего в стране при помощи СЗПК реализуются 52 проекта. Из них 19 СЗПК было заключено в последние 5 месяцев после перезапуска инструмента под руководством Первого заместителя Председателя Правительства Андрея Белоусова.

«Исходя из сложившейся практики можно говорить о довольно высоком интересе бизнеса к СЗПК. Так, сейчас на рассмотрении в ВЭБ.РФ находится несколько проектов с регионами Северо-Кавказского федерального округа на сумму более 18 млрд рублей», — отметил заместитель председателя ВЭБ.РФ Константин Вышковский.

«Комитет Совета Федерации по экономической политике активно поддерживал законопроект по совершенствованию механизма СЗПК. В условиях текущей геополитической обстановки было важно обеспечить его перезапуск в максимально сжатые сроки, тем самым защитив частные инвестиции от существующей нестабильности. Выгода государства от реализации механизма СЗПК состоит не только в притоке дополнительного объема частных инвестиций. Реализация проектов с использованием механизма СЗПК позволяет региону получить новую инфраструктуру без дополнительных затрат, повысить доходы бюджетов всех уровней, а также создать большое количество новых рабочих мест», — подчеркнул роль механизма СЗПК сенатор Мурат Хапсироков.

«Как правило, когда бизнесу задают вопрос: что вам нужно от государства, чтобы вы инвестировали в экономику, то, наверное, первый фактор – даже не доступность финансирования, а безопасность и защита инвестиций. За последние годы в стране в целом и в округе в частности создана стабильная правовая платформа для привлечения инвестиций. Один из действенных механизмов — это соглашения о защите и поощрении капиталовложений», — отметил Владимир Надыкто, заместитель полномочного представителя Президента в СКФО.

Кроме того, участники сессии обсудили преимущества Фабрики проектного финансирования. Она позволяет взять крупный синдицированный кредит при хеджировании процентных рисков со стороны государства.

Первая Кавказская инвестиционная выставка проходит при поддержке Министерства экономического развития Российской Федерации. В рамках выставки состоялось заседание правительственной комиссии по вопросам развития СКФО под председательством премьер-министра Михаила Мишустина.

